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Мальчика из Бурятии прооперировали в Москве

Мальчика из Бурятии прооперировали в Москве
Общество,  Фото:ДРКБ
14-летний ребёнок был сильно истощён и так обессилен, что не мог двигаться

14-летнего мальчика из Бурятии прооперировали в Российской детской клинической больнице в Москве. В столице врачи успешно провели реконструктивную операцию по восстановлению физиологической функции желудочно-кишечного тракта, рассказали в детской республиканской клинической больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее мальчика доставили в Улан-Удэ из далёкого села в тяжёлом состоянии. Он был совсем истощён, не мог ходить, а каждое небольшое движение вызывало сильнейшие боли. Врачам пришлось буквально заново учить его ходить с помощью ходунков. Первые шажочки были совсем слабые.

- Начавшееся после «обычной» операции четыре месяца назад воспаление привело к длительно тлеющему процессу. В результате кишечник весь спаялся, перестал нормально функционировать, инфекционно-токсические осложнения привели к полному истощению организма. Ребёнок настолько обессилел, что не мог двигаться… Отсутствие должного внимания в течение длительного времени привело к дистрофии, грозила неминуемая гибель. При поступлении состояние мальчика было крайне тяжелым. Срочная операция стала временным спасительным этапом для сохранения жизни, - рассказали в детской республиканской клинической больнице.

Потом юного пациента три месяца выхаживали путём проведения индивидуальной программы реабилитации. Если вначале малейшее прикосновение к нему вызывало сильнейшие боли, то в результате специального лечебного питания, массажа и лечебной гимнастики (разрабатывали атрофированные мышцы и суставы) ребёнок стал потихоньку пытаться самостоятельно передвигаться. В том числе врачи использовали роботизированное оборудование для активизации двигательной функции,

К сожалению, надежд на активное участие родителей в восстановлении здоровья ребёнка не было. Поэтому врачи детской больницы проявляли не только профессиональное участие, но и искреннее сопереживание и заботу. Помогли и неравнодушные граждане, приобретя к Новому году для мальчика ходунки, велотренажер и массажёр.

В Москву мальчика сопровождала старшая медсестра Ольга Дашиева.

На днях пришли сообщения хирурга из Улан-Удэ Кишикто Пунсукова, который в Москве находится на учёбе:

«Операция прошла успешно, разговаривал с лечащим врачом»

«Сегодня навестил нашего А. - настроение хорошее, идёт на поправку. Походили с ним на ходунках по коридору».

Москвичи тоже не оставляют ребёнка без внимания - его навещают волонтёры благотворительного фонда. Лечащий врач постоянно на связи.

Сотрудники детской республиканской клинической больницы ждут возвращения ребёнка, чтобы максимально восстановить его здоровье после операции.
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