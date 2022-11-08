В Улан-Удэ появится памятник Леониду Потапову в полный рост







Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Национальную библиотеку Бурятии



Геннадий Айдаев во время беседы с «Байкал-Daily» рассказал, что имеет такое же мнение на этот счёт. По его словам, когда вышла новость о возможном присвоении имени Потапова библиотеке, сама семья первого президента Бурятии отреагировала и попросила снять его имя с голосования.



- Библиотека – это гуманитарное учреждение. Конечно же, работники библиотеки и деятели искусства хотели, чтобы наша библиотека носила имя какого-то деятеля культуры – писателя, поэта и т.д. Тогда же пошли имена культурных деятелей. Но сами писатели не могли определиться кому отдать предпочтение. Кстати, семья Потапова очень быстро среагировала. Они попросили снять имя с голосования. По итогу библиотека очень правильно сделала, что всё это прекратило. У нас есть учреждения, которые можно присвоить в честь Леонида Потапова по его профилю. Тот же ЛВРЗ, - поделился Аайдаев.



Леонид Потапов, который руководил Бурятией с 1994 по 2007 год,



Через год в Улан-Удэ на Профсоюзной, 33



Справка:



Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР. Детство его прошло в селе Аргада Курумканского района, где он научился хорошо говорить на бурятском языке. В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».



Начинал трудовую деятельность на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ: мастер цеха, инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции, заместитель начальника, начальник цеха, с 1968 года — главный инженер завода. В 1965 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист».



В 1976—1978 годах — заведующий отделом промышленности.



В 1978—1987 — секретарь Бурятского обкома КПСС.



С 1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Совета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель председателя Верховного Совета Туркменской ССР.



В апреле 1990 года избран первым секретарём Бурятского обкома КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Избирался членом ЦК КПСС (1990). В 1990—1993 — народный депутат РФ. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39 % голосов.



На всенародных выборах в 1994 года одержал убедительную победу, став первым президентом Бурятии.



Второй раз выиграл президентские выборы в 1998 году, обойдя десять соперников и набрав 63 % голосов избирателей. В том же году защитил докторскую диссертацию на тему «Саморазвитие экономики субъекта Федерации в условиях переходного периода».



В 2002 году был избран президентом Бурятии на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы Бато Семёнова.



Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Национальную библиотеку Бурятии хотели назвать именем Леонида Потапова . Позже было предложено ещё несколько вариантов , а итоговый планировалось выбрать путём народного голосования. Однако многие жители республики, в том числе известная общественница Светлана Будашкаева просили «оставить в покое» Нацбиблиотеку . «Если нет признанного авторитета как гуманиста в регионе, значит, нельзя присваивать имя региональной библиотеке», - говорилось в открытом письме. В итоге было решено ничьё имя библиотеке не присваивать Геннадий Айдаев во время беседы с «Байкал-Daily» рассказал, что имеет такое же мнение на этот счёт. По его словам, когда вышла новость о возможном присвоении имени Потапова библиотеке, сама семья первого президента Бурятии отреагировала и попросила снять его имя с голосования.- Библиотека – это гуманитарное учреждение. Конечно же, работники библиотеки и деятели искусства хотели, чтобы наша библиотека носила имя какого-то деятеля культуры – писателя, поэта и т.д. Тогда же пошли имена культурных деятелей. Но сами писатели не могли определиться кому отдать предпочтение. Кстати, семья Потапова очень быстро среагировала. Они попросили снять имя с голосования. По итогу библиотека очень правильно сделала, что всё это прекратило. У нас есть учреждения, которые можно присвоить в честь Леонида Потапова по его профилю. Тот же ЛВРЗ, - поделился Аайдаев.Леонид Потапов, который руководил Бурятией с 1994 по 2007 год, скончался в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет . Прощание с ним состоялось в Физкультурно-спортивном комплексе.Через год в Улан-Удэ на Профсоюзной, 33 открыли мемориальную доску в честь Леонида Потапова . Он жил как раз в этом доме.Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР. Детство его прошло в селе Аргада Курумканского района, где он научился хорошо говорить на бурятском языке. В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».Начинал трудовую деятельность на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ: мастер цеха, инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции, заместитель начальника, начальник цеха, с 1968 года — главный инженер завода. В 1965 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист».В 1976—1978 годах — заведующий отделом промышленности.В 1978—1987 — секретарь Бурятского обкома КПСС.С 1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Совета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель председателя Верховного Совета Туркменской ССР.В апреле 1990 года избран первым секретарём Бурятского обкома КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Избирался членом ЦК КПСС (1990). В 1990—1993 — народный депутат РФ. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39 % голосов.На всенародных выборах в 1994 года одержал убедительную победу, став первым президентом Бурятии.Второй раз выиграл президентские выборы в 1998 году, обойдя десять соперников и набрав 63 % голосов избирателей. В том же году защитил докторскую диссертацию на тему «Саморазвитие экономики субъекта Федерации в условиях переходного периода».В 2002 году был избран президентом Бурятии на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы Бато Семёнова.Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.

В Улан-Удэ планируют возвести памятник первому президенту Бурятии Леониду Потапову. Об этом «Байкал-Daily» рассказал бывший мэр Улан-Удэ, председатель республиканского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Геннадий Айдаев.Всего было предложено несколько вариантов мест для установки памятника. Наиболее предпочтительным называют площадку напротив Улан-Удэнского ЛВРЗ. Ведь Леонид Потапов сам выходец этого завода, начинал трудиться на рабочей должности и вырос до старшего инженера.Впрочем, на самом ЛВРЗ сообщили, что пока не в курсе инициатив с памятником.Совет ветеранов обсудит этот вопрос с руководителем администрации главы Бурятии Баиром Цыреновым.- Было пять-шесть идей куда поставить памятник. В сквере имени Модогоева хотели, но люди уже привыкли к памятнику Модогоеву. Сквер сам маленький, поэтому идею отложили. На площади Славы думали, но по ряду причин от этой идеи тоже отказались. Ну и один из вариантов – это напротив проходной ЛВРЗ. Но завод должен разрешить нам поставить туда памятник, там их территория. Вопрос остаётся открытым. Это пока только наши хотелки. Баир Дашиевич (Цыренов – ред.) приедет из Москвы, мы поднимем этот вопрос, - рассказал Геннадий Айдаев.Памятник планируют отлить из бронзы в полный рост. На эскизе он изображён стоящим в плаще.По словам Геннадия Айдаева, стоимость работ составит более 10 млн рублей. Проект пока ещё на стадии разработки, но инициативная группа надеется получить одобрение на реализацию идеи до конца года.- На его реализацию уйдёт не меньше 10 млн рублей. Материал подорожал. Это очень трудоёмкая работа. Мы хотим сделать памятник Леониду Васильевичу из бронзы, чтобы на века. Если до конца года будет принято решение, то хотелось бы, чтобы памятник до конца следующего года уже стоял. Мы как ученики Леонида Васильевича хотим, чтобы память о нём осталась нашим потомкам. Знали героя своего времени. Он в трудные годы руководил республикой. Надо отдать ему должное, он выдержал, - добавил Геннадий Гайдаев.