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В Бурятии разъяснили о финансовой помощи при ЧС

В Бурятии разъяснили о финансовой помощи при ЧС
Общество,  Фото:pixabay.com
Пострадавшим окажут помощь со дня введения режима ЧС по заявлению граждан

В Бурятии разъяснили, какую финансовую помощь можно получить гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории республики.

По информации министерства социальной защиты РБ, гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера из средств республиканского бюджета согласно постановлению правительства Бурятии от 27 июня 2022 года №383 с 1 июля этого года предусмотрена следующая финансовая помощь:
- выплата единовременной материальной помощи (из расчёта 10000 руб. на человека);
- оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости (из расчёта за частично утраченное имущество — 50000 руб. на человека; за полностью утраченное имущество — 100000 руб. на человека);
- выплата единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью с учётом степени тяжести (средний или тяжёлый вред — 400000 рублей, лёгкий — 200000 рублей);
- единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате ЧС (получат супруг, дети, родители и лица на иждивении в размере 500000 рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи);
- единовременное пособие на погребение семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, из средств республиканского бюджета.

Помощь оказывается гражданам России, постоянно проживающим на её территории, их законным представителям, а также иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории РФ в жилых помещениях, попавших в зону действия режима ЧС, и у которых нарушены условия жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации. В случае гибели гражданина — родственникам. Финансовую помощь оказывают со дня введения режима ЧС по заявлению граждан.

Документы можно подать:
- через МФЦ;
- через «Госуслуги»;
- в пункт временного размещения.

Бурятия ЧС выплаты помощь пострадавшим

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