27 октября

26 октября

Популярное

«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании

«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
Общество,  Фото:pixabay.com.
На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в выделили более 5 млрд рублей

Соглашение подписали 26 октября в рамках стратегической сессии «Транспортная доступность Дальнего Востока - эффективное взаимодействие дальневосточной авиакомпании и аэропортов» в Якутске.

- Единая дальневосточная компания доказала эффективность своей работы, обеспечивая транспортную и ценовую доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, – отметил глава Якутии Айсен Николаев. - Треть общего объёма перевозок выполняет наша республиканская авиакомпания «Якутия».

Жители соседней республики могут воспользоваться льготными авиабилетами до Благовещенска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска. Из улан-удэнского аэропорта «Байкал» самолёты Единой дальневосточной авиакомпании летают во Владивосток, Хабаровск, Хужир, Якутск. Объединение усилий дальневосточных авиакомпаний расшило маршрутную сеть. Сейчас она включает в себя почти 390 рейсов. Совместная работа повышает эффективность деятельности авиакомпаний, аэропортов, обеспечивает рост качества и доступности авиаперевозок.

На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в 2022 году выделили свыше 5 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

- Это сделает доступнее покупку авиабилетов, появится больше субсидированных рейсов, откроются новые маршруты, увеличится частота, – подчеркнул министр транспорта Якутии Владимир Сивцев.

Расширение маршрутной сети на Дальнем Востоке продолжается. Минтранс Бурятии прорабатывает вопрос по включению труднодоступных и отдалённых сел республики в число субсидируемых. Республика владеет пятью процентами акций единой дальневосточной авиакомпании.

- Было шесть региональных компаний. Все работали по собственным тарифам, по собственной маршрутной сети и не было стыковок, - объяснил гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. - А наша задача организовать единый билет, чтобы, например, из Анадыря в Якутск можно было долететь с минимальной потерей времени и по единым стандартам. Также мы консолидируем запчасти, флот, специалистов, чтобы быстро перебрасывать их из точки А в точку Б - повысить эффективность того, что уже есть.

«Аврора» завершит объединение с авиакомпаниями Дальнего Востока до конца 2022 года.  

авиаперевозки Якутия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
Общество, 27.10.2022
На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в выделили более 5 млрд рублей
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
Общество, 27.10.2022
В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19
В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку
В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку
Общество, 27.10.2022
Друзья мобилизованного обратились в ОНФ
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Общество, 27.10.2022
Общее число случаев заражений превысило 152 тысячи
Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day
Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day
Общество, 27.10.2022
Ученица улан-удэнской школы №49 продемонстрировала свою идею для стартапа
Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Общество, 27.10.2022
Идёт работа над балетом «Ромео и Джульетта»
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям
Общество, 27.10.2022
Подведены итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
Общество, 27.10.2022
Она больше суток провела под завалами
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 27.10.2022
Лидия Васильевна Михайленко более 25 лет прослужила в органах прокуратуры 
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
Общество, 27.10.2022
Женщины нарисовали персонажей из мультиков 
В Улан-Удэ развернётся фестиваль эвенкийской культуры
В Улан-Удэ развернётся фестиваль эвенкийской культуры
Общество, 27.10.2022
Столица Бурятии станет местом встречи творческих коллективов и исполнителей северных районов республики и соседних регионов
В районе Бурятии разыграют «Кубок мэра»
В районе Бурятии разыграют «Кубок мэра»
Общество, 27.10.2022
В Еравнинском районе возобновят проведение спартакиады

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^