«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании









- Было шесть региональных компаний. Все работали по собственным тарифам, по собственной маршрутной сети и не было стыковок, - объяснил гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. - А наша задача организовать единый билет, чтобы, например, из Анадыря в Якутск можно было долететь с минимальной потерей времени и по единым стандартам. Также мы консолидируем запчасти, флот, специалистов, чтобы быстро перебрасывать их из точки А в точку Б - повысить эффективность того, что уже есть.

«Аврора» завершит объединение с авиакомпаниями Дальнего Востока до конца 2022 года.

Расширение маршрутной сети на Дальнем Востоке продолжается. Минтранс Бурятии прорабатывает вопрос по включению труднодоступных и отдалённых сел республики в число субсидируемых. Республика владеет пятью процентами акций единой дальневосточной авиакомпании.- Было шесть региональных компаний. Все работали по собственным тарифам, по собственной маршрутной сети и не было стыковок, - объяснил гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. - А наша задача организовать единый билет, чтобы, например, из Анадыря в Якутск можно было долететь с минимальной потерей времени и по единым стандартам. Также мы консолидируем запчасти, флот, специалистов, чтобы быстро перебрасывать их из точки А в точку Б - повысить эффективность того, что уже есть.





Соглашение подписали 26 октября в рамках стратегической сессии «Транспортная доступность Дальнего Востока - эффективное взаимодействие дальневосточной авиакомпании и аэропортов» в Якутске.- Единая дальневосточная компания доказала эффективность своей работы, обеспечивая транспортную и ценовую доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, – отметил глава Якутии Айсен Николаев. - Треть общего объёма перевозок выполняет наша республиканская авиакомпания «Якутия».Жители соседней республики могут воспользоваться льготными авиабилетами до Благовещенска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска. Из улан-удэнского аэропорта «Байкал» самолёты Единой дальневосточной авиакомпании летают во Владивосток, Хабаровск, Хужир, Якутск. Объединение усилий дальневосточных авиакомпаний расшило маршрутную сеть. Сейчас она включает в себя почти 390 рейсов. Совместная работа повышает эффективность деятельности авиакомпаний, аэропортов, обеспечивает рост качества и доступности авиаперевозок.На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в 2022 году выделили свыше 5 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании «Якутия».- Это сделает доступнее покупку авиабилетов, появится больше субсидированных рейсов, откроются новые маршруты, увеличится частота, – подчеркнул министр транспорта Якутии Владимир Сивцев.