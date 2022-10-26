В Бурятии рассказали, как спасали раненых лебедей







Первой лебедей увидела местная жительница, которая рассказала об этом учителям Усть-Эгитуйской школы. На озеро выдвинулась спасательная команда в составе девятиклассников, учителя химии, начальника пожарной службы и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).



Сегодня в республиканском агентстве ГО И ЧС поделились подробностями, как проходила спасательная операция пернатых. По словам начальника пожарной части №55 Гэсэра Мункоева, сперва лебедей согнали к берегу и там их уже поймали.



- Мы передали сообщение о лебедях в единую диспетчерскую службу, они отправили нам сотрудников ГИМС на лодке. Вместе с учителем и двумя учениками девятого класса мы отправились к озеру, встретили сотрудников. Они продолбили лёд и согнали лебедей к берегу, где мы их ждали. Поймали лебедей на берегу, вот и вся спасательная операция, - рассказал Гэсэр Мункоев.



Видео со спасением лебедей опубликовала пресс-служба ГУ МЧС Бурятии.







Местный ветеринар осмотрел птиц и установил, что у обеих повреждены крылья.



Пока лебеди временно находятся у семьи фермеров, которые содержат страусов, индюков и других домашних птиц.

