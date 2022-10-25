В Бурятии спасли пару раненых лебедей







Команда спасателей сформировалась в составе девятиклассников, учителя химии, начальника пожарной службы и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), рассказали в пресс-службе администрации Еравнинского района.



Сотрудники ГИМС приплыли на лодки и вытащили лебедей на берег из водоёма.



Отмечается, что местный ветеринар оказал первую помощь раненым лебедям. Выяснилось, что у обеих птиц повреждены крылья.



Пока лебеди временно находятся у семьи, которая выращивает страусов. Местные жители надеются, что какая-нибудь ферма приютит птиц до наступления весны.



В деревне Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии спасли пару раненых лебедей. Первой их обнаружила местная жительница, которая рассказала об этом учителям Усть-Эгитуйской школы. Лебеди не улетели на юг и выглядели истощёнными.