В Бурятии спасли пару раненых лебедей

Сейчас для птиц ищут место, где им дождаться весну
В деревне Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии спасли пару раненых лебедей. Первой их обнаружила местная жительница, которая рассказала об этом учителям Усть-Эгитуйской школы. Лебеди не улетели на юг и выглядели истощёнными.
Команда спасателей сформировалась в составе девятиклассников, учителя химии, начальника пожарной службы и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), рассказали в пресс-службе администрации Еравнинского района.
Сотрудники ГИМС приплыли на лодки и вытащили лебедей на берег из водоёма.
Отмечается, что местный ветеринар оказал первую помощь раненым лебедям. Выяснилось, что у обеих птиц повреждены крылья.
Пока лебеди временно находятся у семьи, которая выращивает страусов. Местные жители надеются, что какая-нибудь ферма приютит птиц до наступления весны.
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