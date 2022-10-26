Жителям области расскажут о создании документальных фильмов
С 26 по 29 октября в Иркутской области проходит форум, посвящённый созданию документального кино. Лекции для участников проводят известные российские деятели культуры.
В Иркутск приедет актёр театра и кино, теле- и радиоведущий Оскар Кучера. 28 октября на малой сцене Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского он поделится секретами мастерства и расскажет, как начать свой путь в киноиндустрии. Планируется, что мероприятие (16+) посетит более 170 человек, в том числе 80 студентов Иркутского областного колледжа культуры.
Основатель актёрской школы «Acting Space», победитель проекта «Умное кино» Российского общества «Знание» Данил Мотин познакомит слушателей с инструментами актёрского мастерства и эффективными шагами построения успешной карьеры. Доцент института кино и телевидения (ГИТР) Елизавета Трусевич расскажет об экранизации книг и художественном кино в России, а продюсер и режиссёр в j-media Павел Скоробогатов поделится опытом в создании и продюсировании документального кино в регионе.
Лекции стартовали в школе №69 и пройдут также на малой сцене Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского, в Иркутском областном колледже культуры, в школе №19, а также в ДК «Овация» деревни Грановщина Иркутского района.
- Форум «Умное кино» будет интересен всем, кто увлекается кино, документалистикой и хочет развиваться в этой сфере. Уверен, что подготовленная просветительская программа принесёт много удовольствия и пользы участникам. Контент, подготовленный нашими лекторами, профессиональными режиссёрами и экспертами отрасли неигрового кино, талантливыми актёрами, найдёт отклик у нашей аудитории, – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Вход на мероприятия форума «Умное кино» бесплатный по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
Общество, Фото:
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