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В трёх скверах Улан-Удэ не будут убирать листву

В трёх скверах Улан-Удэ не будут убирать листву
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Эксперимент особенно важен для многострадальных городских деревьев

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе власти Улан-Удэ известили о начале эксперимента с листвой. Экологи уже давно били тревогу по поводу массовой уборки опавших листьев не только с дорог и тротуаров, но и с газонов. Вычищать опавшие листья не следует, ведь земле нужна естественная подстилка. В этом году комитет городского хозяйства всё-таки решился не убирать листья, но пока на трёх пилотных территориях.

Сегодня стало известно, что это за места. В целях удобрения почвы не будут убирать опавшие листья не будут убирать в трех скверах, сообщили в мэрии. Для эксперимента выбрали сквер «Дарханский» в Октябрьском районе, сквер «Журавли» - в Советском, сквер «Школьный» - в Железнодорожном районе.

- В соответствии с нормативной базой в скверах и парках не рекомендуется сгребать и вывозить лист, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. После компостирования лист является ценным и легкоусвояемым органическим удобрением. Разлагаясь в почве, листья питают её минеральными и органическими веществами, что особенно важно для многострадальных городских деревьев, «перерабатывающих» массу вредных элементов. В лесах именно «покрывало осени» — фабрика по изготовлению особой и целительной лесной почвы, оберегающей деревья, - пояснила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

С другой стороны, в опавшей листве много насекомых-вредителей, поэтому для эксперимента заведомо выбрали участки, на которых ранее не было обнаружено болезней и вредителей.

Эксперимент будут проводить сотрудники МБУ «Городское лесничества» совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города при администрации Улан-Удэ. Если опыт будет успешным, то будет разработана карта территорий, где также не будут убирать листву.



благоустройство уборка озеленение

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