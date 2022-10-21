Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья

Пока это только эксперимент на нескольких зонах



Экологи уже давно били тревогу по поводу массовой уборки опавших листьев в Улан-Удэ. Все прошлые годы листву вычищали не только с дорог и тротуаров, но даже с газонов. При этом дворники используют острые грабли и мётлы, что приводит к высокому риску повреждения корней деревьев и надпочвенного покрова. Однако биологи давно просили отказаться от уборки листвы, ведь земле нужна естественная подстилка. Опавшие листья полезны, так как участвуют в круговороте питательных веществ, возвращая земле то, что извлекло из неё дерево за лето.



Сегодня мэрия известила о том, что в этом году комитет городского хозяйства всё-таки решился на эксперимент. Пока только на трёх пилотных участках этой осенью и в последующем не будут убирать опавшие листья.



Речь идёт не о полном отказе от уборки листьев в городе, а о больших зелёных зонах, где листва не мешает пешеходам и транспорту. Вдоль проезжей части и пешеходных дорожек листву убирать необходимо ради безопасности, считают в комитете городского хозяйства.



– По большому счёту, листва, перегнивая, обогащает почву. Вместо этого мы её убираем и оставляем голую землю. Поэтому там, где осенние листья не мешают людям, движению решили провести такой эксперимент с учётом опыта других регионов и совместно с учёными. Рассмотрим этот вариант со всех сторон, а уже после этого будем принимать решение в целом по городу, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Сотрудники МБУ «Городское лесничества» совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города определят пилотные места. При положительном результате планируется, что будет разработана карта территорий, где не нужно убирать листву никогда.



Научно-технический совет при администрации Улан-Удэ был создан в 2020 году для эффективности работ по комплексному озеленению города. В его состав вошли ведущие учёные и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну.





