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Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья

Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пока это только эксперимент на нескольких зонах

Экологи уже давно били тревогу по поводу массовой уборки опавших листьев в Улан-Удэ. Все прошлые годы листву вычищали не только с дорог и тротуаров, но даже с газонов. При этом дворники используют острые грабли и мётлы, что приводит к высокому риску повреждения корней деревьев и надпочвенного покрова. Однако биологи давно просили отказаться от уборки листвы, ведь земле нужна естественная подстилка. Опавшие листья полезны, так как участвуют в круговороте питательных веществ, возвращая земле то, что извлекло из неё дерево за лето.

Сегодня мэрия известила о том, что в этом году комитет городского хозяйства всё-таки решился на эксперимент. Пока только на трёх пилотных участках этой осенью и в последующем не будут убирать опавшие листья.

Речь идёт не о полном отказе от уборки листьев в городе, а о больших зелёных зонах, где листва не мешает пешеходам и транспорту. Вдоль проезжей части и пешеходных дорожек листву убирать необходимо ради безопасности, считают в комитете городского хозяйства.

– По большому счёту, листва, перегнивая, обогащает почву. Вместо этого мы её убираем и оставляем голую землю. Поэтому там, где осенние листья не мешают людям, движению решили провести такой эксперимент с учётом опыта других регионов и совместно с учёными. Рассмотрим этот вариант со всех сторон, а уже после этого будем принимать решение в целом по городу, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Сотрудники МБУ «Городское лесничества» совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города определят пилотные места. При положительном результате планируется, что будет разработана карта территорий, где не нужно убирать листву никогда.

Научно-технический совет при администрации Улан-Удэ был создан в 2020 году для эффективности работ по комплексному озеленению города. В его состав вошли ведущие учёные и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну.


благоустройство уборка

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