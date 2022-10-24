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Программу «Дальневосточный квартал» запустят с 1 ноября

Программу «Дальневосточный квартал» запустят с 1 ноября
Общество,  Фото:pixabay.com
Принят закон, направленный на ускорение запуска программы по строительству в ДФО

На этой неделе Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях проект федерального закона, направленный на ускорение запуска программы «Дальневосточный квартал». Вносятся изменения в законодательство, регулирующее работу территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, позволяющие проводить конкурсы на право заключения соглашений о строительстве жилья с 1 ноября.

- Законопроект обеспечит скорейший запуск программы «Дальневосточный квартал» в регионах Дальневосточного федерального округа, что позволит увеличить масштабы строительства жилья и необходимой инфраструктуры в этих регионах, - пояснил председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Участки под строительство в рамках программы «Дальневосточный квартал» будут выделяться инвесторам в рамках конкурсных процедур. Ключевой критерий отбора: площадь жилья, предложенная застройщиком к выкупу для социальных нужд по цене Минстроя России. Победителям конкурса, предложившим лучшие условия, будут предоставлены земельные участки, инженерная и социальная инфраструктура, льготы резидентов территорий опережающего развития. Государство, предоставляя пакет льгот и преференций, сможет влиять как на ключевые параметры застройки, так и на ценовую политику путём увеличения объёма предложения доступных квартир. При этом застройщики будут обязаны при строительстве дальневосточных кварталов соблюдать стандарты, обеспечивающие максимальный комфорт для людей.

Градостроительный потенциал программы «Дальневосточный квартал» составляет 1,8 млн кв. м жилья. Уже отобраны 7 площадок под реализацию проектов общей площадью 346 га в Бурятии, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
дальневосточный квартал Бурятия Забайкальский край ДФО строительство

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