В Бурятии ушёл из жизни известный эколог Геннадий Янкус





















На 82-м году ушёл из жизни Янкус Геннадий Андреевич, заслуженный эколог России, биолог-охотовед, старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье», продолжатель традиций основоположников заповедного дела в России. О кончине легендарного эколога сообщили его коллеги.Геннадий Андреевич родился 13 июня 1940 года в Омской области. Как специалист начинал работать на Дальнем Востоке охотоведом, директором питомника и инженером-охотоведом охотустроительной экспедиции. После двухлетней работы в центральном аппарате Главохоты РСФСР (под управлением которой находились заповедники и заказники РСФСР), в 1971 году получил назначение на должность директора Баргузинского заповедника.Был новатором во многих своих начинаниях. С достоинством проходил самые сложные вехи в истории развития заповедной системы России. Его профессиональные достижения всегда высоко оценивались на высшем уровне и среди коллег-единомышленников. Один из таких Александр Афанасьевич Ананин, проработавший с ним большую часть своей жизни, говорит, что вся жизнь Геннадия Андреевича была посвящена Баргузинскому заповеднику. Вот какой она была, с его слов:«С момента назначения на должность директора Баргузинского заповедника в 1971 году и вплоть до 2011 года на Геннадии Андреевиче лежала ответственность за сохранение бесценной территории и её природных ресурсов. В 1982 году по инициативе Геннадия Андреевича была организована станция комплексного фонового мониторинга «Баргузинский заповедник». Это не только позволило получать и обобщать данные по состоянию природной среды северного Байкала, но и дало многим людям со всего света познакомиться с таёжным посёлком Давша – центральной усадьбой заповедника в тот период и современным сердцем «Заповедного Подлеморья». Здесь под его руководством сумели создать развитую инфраструктуру и новые дома для сотрудников заповедника, а в тайге –надёжные зимовья. Были организованы регулярные мероприятия по содержанию зимовий, таёжных троп, организован пожарный десант из инспекторов заповедника, позволивший до минимума сокращать в заповеднике площади естественных лесных пожаров грозового происхождения.Как разработчик обоснования организации биосферных полигонов заповедников, Геннадий Янкус был автором положения и организатором первого в СССР биосферного полигона. По его инициативе и благодаря организаторским действиям в 1989 году площадь заповедника за счёт включения в неё территории биосферного полигона была увеличена на 111 тысяч га – и это позволило развивать научные исследования, вести экологический мониторинг, разработать и внедрить методы рационального природопользования.За 40-летний период его руководства заповедник переживал и расцвет, и упадок. В сложные 1990-е годы, когда началась перестройка, практически вся поселковая инфраструктура, созданная с такими усилиями, с напряжением, постепенно разрушалась. По причине отсутствия государственного финансирования невозможным стало содержание посёлка. И только благодаря безграничному энтузиазму своего руководителя, заповедник продолжал деятельность. Янкус был самым длительно работающим директором Баргузинского заповедника.Геннадий Андреевич и после ухода с директорского поста был активен и не уставал приносить пользу любимому заповеднику. На 71-м году жизни, в 2011 году, он перешёл на должность руководителя службы охраны Фролихинского заказника, к тому времени переданном под охрану Баргузинскому заповеднику. В 2016 году ушёл в поле научной деятельности в качестве старшего научного сотрудника. Им опубликовано свыше 30 научных работ. За успехи в своей деятельности он награждён знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», орденом Почёта, удостоен звания «Заслуженный работник охраны природы Республики Бурятия» и «Заслуженный эколог Российской Федерации».А ещё он писал увлекательные заметки о флоре и фауне заповедника, делал снимки его обитателей и с удовольствием делился наблюдениями с жителями Бурятии в рубрике «Хроники с лесной поляны».