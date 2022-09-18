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В Бурятии ушёл из жизни 99-летний ветеран

В Бурятии ушёл из жизни 99-летний ветеран
Общество, 
В Джидинском районе остался один ветеран Великой Отечественной войны

В Джидинском районе Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Гончаров Георгий Васильевич. Об этом сообщила районная администрация

Он был призван на фронт в 1943 году. Сражался с врагом на 1 и 2 Украинских фронтах. Освобождал Украину, Молдавию, Польшу.

Победу встретил в Германии, недалеко от Берлина.

Был награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Георгию Васильевичу было 99 лет.

Сейчас в Джидинском районе остался один ветеран Великой Отечественной войны - это Жаргал Боролдоевич Бадмаев, которому 98 лет.

9 мая 2022 года в районе жили четыре ветерана. К сожалению, в конце августа на 99-м году жизни скончался Белоплотов Филимон Дмитриевич, призванный на фронт в 1942 году. Он сражался под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Литву, Латвию.

В мае ушёл из жизни Банзаракцаев Борис Баторович. Ветеран принимал участие в сражениях с фашистами по освобождению Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Много лет трудился в Улан-Удэнской хлебопекарне. Затем вернулся в свой родной колхоз в Джидинском районе. 
смерть некролог ветераны ВОВ

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