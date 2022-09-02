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Названы 10 лучших школ Улан-Удэ

Названы 10 лучших школ Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Две улан-удэнские школы попали в топ-20 по Дальневосточному федеральному округу

Рейтинговое агентство RAEX представило топ школ по стране, округам и регионам. В рейтинге лучших школ по конкурентоспособности выпускников оценивался показатель поступлений выпускников в лучшие вузы России.

В рейтинг 200 лучших школ России учреждения Бурятии не попали. Отметим, почти треть лучших школ (64 из 200) находятся в Москве. 26 – Московской области, 18 – в Санкт-Петербурге, 12 – в Татарстане и 10 – в Свердловской области.

Не оказалось в списке также и представителей Иркутской области. А вот Забайкальский краевой лицей-интернат расположился на 114 месте.

Что касается топ-20 школ Дальневосточного федерального округа, то туда попали две школы Улан-Удэ: гимназия №14 заняла 6 место, а Российская классическая гимназия № 59 – 14 место. Две школы Читы - Забайкальский краевой лицей-интернат и школа № 49 с углублённым изучением английского языка - заняли 10 и 15 места соответственно.

Список же лучших школ Бурятии выглядит следующим образом:

1.Гимназия №14
2.Школа №49
3.Российская классическая гимназия №59
4.Школа № 32
5.Школа № 35
6.Лингвистическая гимназия № 3
7.Школа № 19
8.Гимназия № 33
9.Лицей-интернат № 61
10.Физико-математическая школа № 56.

Отметим, лучшей школой Иркутской области стал лицей ИГУ, а Забайкальского края – Забайкальский краевой лицей-интернат. 
школа рейтинг

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