Названы 10 лучших школ Улан-Удэ

Две улан-удэнские школы попали в топ-20 по Дальневосточному федеральному округу



Рейтинговое агентство RAEX представило топ школ по стране, округам и регионам. В рейтинге лучших школ по конкурентоспособности выпускников оценивался показатель поступлений выпускников в лучшие вузы России.



В рейтинг 200 лучших школ России учреждения Бурятии не попали. Отметим, почти треть лучших школ (64 из 200) находятся в Москве. 26 – Московской области, 18 – в Санкт-Петербурге, 12 – в Татарстане и 10 – в Свердловской области.



Не оказалось в списке также и представителей Иркутской области. А вот Забайкальский краевой лицей-интернат расположился на 114 месте.



Что касается топ-20 школ Дальневосточного федерального округа, то туда попали две школы Улан-Удэ: гимназия №14 заняла 6 место, а Российская классическая гимназия № 59 – 14 место. Две школы Читы - Забайкальский краевой лицей-интернат и школа № 49 с углублённым изучением английского языка - заняли 10 и 15 места соответственно.



Список же лучших школ Бурятии выглядит следующим образом:



1.Гимназия №14

2.Школа №49

3.Российская классическая гимназия №59

4.Школа № 32

5.Школа № 35

6.Лингвистическая гимназия № 3

7.Школа № 19

8.Гимназия № 33

9.Лицей-интернат № 61

10.Физико-математическая школа № 56.



Отметим, лучшей школой Иркутской области стал лицей ИГУ, а Забайкальского края – Забайкальский краевой лицей-интернат.

