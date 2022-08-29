Святая для буддистов звезда Риха взойдёт 14 сентября

В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры и пить воду из аршанов
В этом году звезда Риха, согласно буддийским верованиям, взойдёт с 14 по 20 сентября. Буддисты верят, что в эти дни благоприятно принимать водные процедуры – не купаться, а просто погружаться в воду, а также пить воду из источников и умываться ею.
Риха – звезда, восход которой придаёт особую силу воде, поясняют ламы. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге зурхай.
- Риха каждый год выпадает на разные даты, обычно наибольшей силой обладают семь дней, в этом году они приходятся на период с 14 по 20 сентября. Риху называют также звездой, дарующей очищение, - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.
Ламы-астрологи говорят, что в период Рихи планеты выстраиваются определённым образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоёмы Земли. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле «вытягивается всё самое плохое и негативное».
Именно в этот момент с юга и восходит звезда Риха, считается, что она состоит из мифических драгоценностей «кетака».
- Свет звезды Рихи, падая на воду, делает воду прохладной, вкусной, лёгкой, мягкой, чистой, без примесей, при питье не вредящей желудку и горлу, также вода обретает освещённость, то есть очищается от нечистот и ядов, - объясняют верующие.
Буддисты отмечают, что особенно полезна в Риху вода из источников (аршанов): её можно пить, в ней можно купаться, – сила, которая содержится в оздоровительной воде источников увеличивается в несколько сотен раз, считают верующие.
- Только, пожалуйста, соблюдайте правила поведения на воде и все-таки трезво относитесь к понятию «польза»: погружение на длительное время даже в эти полезные для купания дни в по-осеннему холодную воду, может дать обратный результат, - добавили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Святая для буддистов звезда Риха взойдёт 14 сентября
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