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В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю

В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все вывески будут заменены на новые

В Улан-Удэ в 2023 году в рамках создания туркода города будет реализовано множество мероприятий. Одно из ключевых - обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий в туристическом центре, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проектом предусмотрен дизайн, производство, установка новых вывесок, выполненных в едином графическом стиле, вдоль основного пешеходного туристического маршрута «Зелёная линия» - а именно на «Арбате», а также по периметру здания Гостиных рядов и площади Революции.

Проект синхронизирован с разработанной ранее архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц, магистралей и территорий города. Отмечается, что концепция позволит привести фасады зданий в соответствие с правилами благоустройства, навести порядок в хаотичном размещении рекламы и гармонизировать архитектурный облик города.

Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведённом Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 215 млн рублей.

Ранее стало известно, что на выигранные деньги преобразят стену крупнейшей гостиницы «Бурятия» - её украсит 40-метровая художественная композиция от именитого бурятского художника Зорикто Доржиева. Кроме того, на Гостиных рядах появится скульптура «Черепаха» от Даши Намдакова.

Также тематической фасадной подсветкой планируется украсить 20 зданий по улице Свердлова между улицами Ленина и Коммунистической. Там расположен так называемый «квартал бууз» - неформальное скопление кафе национальной кухни.

В центре города установят инсталляцию «Великий чайный путь» - караван верблюдов. Также появится инсталляция «Наличник», где можно будет сфотографироваться в полный рост.

Помимо этого, на улицах туристического центра будут установлены стилизованные крышки канализационных люков. Их дизайн будет дополнен уникальными QR-кодами, которые будут использованы для проведения квестов.

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