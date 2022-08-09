Центр Улан-Удэ украсит караван верблюдов

Мэрия Улан-Удэ сообщила об очередных мероприятиях, на которые пойдут выигранные по конкурсу от Ростуризма 215 млн рублей. Так, планируют обустроить интересные фотозоны и пространства.
В центре города установят инсталляцию «Великий чайный путь» - караван верблюдов.
- Через территорию Бурятии проходил Великий чайный путь, сегодня по республике проходят современные транспортные артерии – Транссиб и БАМ. Арт-объект свяжет две эпохи, - сообщил зампредседателя комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.
Другой символ Улан-Удэ – резные наличники, которые можно увидеть в историческом центре. Проектом предполагается установить инсталляцию «Наличник». Здесь можно будет сфотографироваться в полный рост.
Также будет украшена главная площадь города. Арт-объект с использованием технологии лазерного проецирования преобразит площадь Советов в вечерние часы.
Как будут выглядеть инсталляции с верблюдами и наличниками, пока точно неизвестно.
- Проект предполагает дизайн, производство и установку арт-объектов, поэтому макета ещё нет, он будет разрабатываться. Картинка лазерной проекции тоже пока просто пример, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.
Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведённом Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит порядка 215 млн рублей. Работы по обновлению визуального облика центра города проведут в 2023 году.
Ранее стало известно, что на выигранные деньги преобразят стену крупнейшей гостиницы «Бурятия» - её украсит 40-метровая художественная композиция от именитого бурятского художника Зорикто Доржиева. Кроме того, на Гостиных рядах появится скульптура «Черепаха» от Даши Намдакова.
Также тематической фасадной подсветкой планируется украсить 20 зданий по улице Свердлова между улицами Ленина и Коммунистической. Там расположен так называемый «квартал бууз» - неформальное скопление кафе национальной кухни.