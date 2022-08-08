40-метровая картина на гостинице «Бурятия» будет с подсветкой

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как преобразится центр Улан-Удэ после победы в конкурсе от Ростуризма. Столица Бурятии выиграла на обустройство туристического центра 214 млн рублей. В том числе стену крупнейшей гостиницы «Бурятия» украсит 40-метровая художественная композиция от именитого бурятского художника Зорикто Доржиева.
Сегодня стало известно, что арт-объект будет называться «Мантра».
- Мурал (монументальная живопись на габаритном здании – ред.) нашего известного художника Зорикто Доржиева – это якорный объект проекта. Мурал будет с подсветкой, его будет видно со всех точек туристического центра – с Театральной площади, «Арбата», - сообщил на брифиге зампредседателя комитета администрации города по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.
Кроме того, в рамках проекта предполагается дополнить скульптурную композицию «Мальчик с птичкой», которая будет установлена на фонтане на Гостиных рядах, скульптурой «Черепаха» авторства скульптора Даши Намдакова. «Черепаха» дополнит и подчеркнёт самобытный авторский стиль, раскрывающий культуру республики.
Скульптуру «Мальчик с птичкой» Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова установят в рамках проекта благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции.
Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведенном Ростуризмом. В пресс-службе мэрии сообщили, что комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра города, планируется реализовать уже в 2023 году.