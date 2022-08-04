В Улан-Удэ на деньги Ростуризма изготовят крышки люков с QR-кодами

По уникальным QR-кодам на люках можно будет участвовать в квестах
В центре Улан-Удэ установят стилизованные крышки люков. Это одно из мероприятий, на которые будут потрачены выигранные по конкурсу Ростуризма деньги.
- В столице Бурятии в 2023 году в рамках создания туркода города будет реализовано множество мероприятий. На улицах туристического центра будут установлены стилизованные крышки канализационных люков. Их дизайн будет дополнен уникальными QR-кодами, которые будут использованы для проведения квестов, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Также будет разработан единый дизайн ориентирующих указателей, карт-схем, информационных табличек с QR-кодом. Понятная навигация для гостей из разных регионов России и стран – необходимый элемент благоустройства города.
- Обустройство элементов навигации и других современных интерактивных решений нужно для ориентирования и безопасности туристов и жителей. Элементы навигации подчеркнут уникальную историю и самобытную культуру региона, - отметил зампредседателя комитета администрации по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.
Кроме того, в разных точках туристического центра города будет установлено 11 информационных терминалов. Туристы смогут ознакомиться с основными маршрутами и местами для посещения.
Среди мероприятий единого туристического кода - производство и установка малых архитектурных форм. Это скамейки, урны и ограждения для деревьев, дизайн которых будет выполнен с учетом культурных и исторических особенностей Улан-Удэ.
Такие скамейки и урны появятся на площади Банзарова, по улице Ленина до Набережной и на площади Революции. Защитные ограждения для деревьев установят на улице Кирова и на Гостиных рядах.
Предполагается закупить и разместить современные автономные оборудованные санузлы, адаптированные для маломобильных граждан.
Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведённом Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 214 млн рублей. Комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра города, планируется реализовать уже в 2023 году.
В Улан-Удэ на деньги Ростуризма изготовят крышки люков с QR-кодами
Общество, Фото:
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