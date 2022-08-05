Ушла из жизни легендарный в Бурятии учёный-филолог Светлана Гармаева

Светлана Искровна Гармаева была талантливым педагогом, великолепным лектором, блестящим учёным



4 августа на 85-м году жизни скончалась отличник высшей школы СССР, заслуженный работник образования Бурятии, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Бурятского госуниверситета Гармаева Светлана Искровна. Она была талантливым педагогом, великолепным лектором, блестящим учёным, легендой филологического факультета, сообщили в БГУ.



Светлана Искровна родилась 31 марта 1938 года в городе Закаменск Бурятской АССР. В 1957 году окончила закаменскую школу № 8. В Московском педагогическом государственном институте имени Ленина обучалась по специальности «Русский язык и литература», навсегда связав свою жизнь с наукой о литературе.



В 1967–1969 годах работала ассистентом кафедры иностранных языков. В 1969 году поступила в аспирантуру Института мировой литературы имени Горького. Здесь защитила диссертации на соискание учёных степеней кандидата (1973; «Развитие повествовательных жанров в литературах народов Сибири (бурятской, хакасской, тувинской, алтайской)») и доктора филологических наук (1998; «Типология художественных традиций в прозе Бурятии XX века: этнокультурные факторы и контекст»).



Монография «Типология художественных традиций в прозе Бурятии XX века» (1996 года) сыграла важную роль в развитии литературоведения народов Сибири. Научными приоритетами исследовательской деятельности Светланы Гармаевой были теория и практика литературного процесса, литератур народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.



С 1973 года до конца жизни Светлана Гармаева трудилась на филологическом факультете БГПИ – БГУ. Ею были разработаны авторские курсы по теории литературы и проблемам закономерности художественного развития.



- Блестящие лекции Светлана Искровны навсегда остались в памяти сотен студентов и аспирантов, горячо любивших её. Вдумчивый педагог, работавший над совершенствованием процесса обучения и воспитания студентов, Светлана Гармаева постоянно стремилась помочь им понять место и роль теории литературы в постижении филологической специальности. В процессе обучения она старалась знакомить с актуальными, рождающимися на глазах проблемами литературоведения, - отмечают в БГУ.



В течение десяти лет (1988–1998) она возглавляла кафедру литературы, сделала многое для улучшения преподавания литературы в вузе и школе, особенно в сельских учебных заведениях Бурятии. По инициативе кафедры была создана экспериментальная школа гуманитарного направления в Закаменске, которая стала первой районной гимназией и федеральной экспериментальной площадкой.



Светлана Искровна вела плодотворную работу с студентами и аспирантами в качестве научного руководителя, эксперта, оппонента.



В 1998 году организовала первую на факультете межвузовскую научную конференцию «Литература и религия», сборник материалов которой сразу стал библиографической редкостью. В 2001 году под научным руководством Гармаевой впервые вышел сборник «Труды молодых филологов». В течение 10 лет (2005–2015) руководила международным круглым столом по актуальным проблемам евразийского фронтира в рамках конференций «Россия — Азия». Долгие годы была членом учёного совета филологического факультета, учёного совета БГПИ — БГУ, членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций по русской литературе и литературе народов России, руководителем научного направления «Теоретические аспекты изучения регионального научного текста».



За многолетний и добросовестный труд она награждена званиями «Отличник высшей школы СССР» (1987), «Заслуженный работник образования Бурятии» (1999), «Заслуженный работник БГУ» (2015), знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» (1991), почётной грамотой Народного Хурала (2007), золотым почётным нагрудным знаком Бурятии (2012).



Прощание состоится 8 августа с 11 до 12 часов в зале памяти по адресу ул. Борсоева 1а/1.



