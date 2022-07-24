В Улан-Удэ завершилась «битва за диван»

В Улан-Удэ завершился необычный конкурс на усидчивость. Победителю достался тот самый диван, на котором проводился конкурс, стоимостью почти 186 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», он стартовал в четверг, 21 июля. По его условиям, участникам запрещалось вставать с дивана при каких-либо условиях. Вопрос, как участники ходили в туалет, так и остался загадкой. Мероприятие организовал местный мебельный магазин.
В первый день конкурса проверить себя на усидчивость решили шесть человек, однако уже на следующий день их число сократилось до трёх. В финал вышли 39-летняя Ирина, которая сейчас находится в декретном отпуске; вчерашний 23-летний студент Владислав и 27-летний блогер Денис.
Конкурс завершился вечером 23 июля. Победа досталась Владиславу, который просидел на диване 55 часов.
- Я изначально говорил, что просижу суток двое, потом со временем подумал: «На суток четверо надо заряжаться», парень был тоже боевой, готовый. Но получилось так, что справился, я выиграл, - сказал победитель «диванной битвы».
Второе место «высидел» Денис. Ему в качестве приза достался камин. Третье – Ирине, которая просидела 46 часов. Ей вручили сертификат на покупку мягких стульев.
За ходом конкурса можно было следить в прямом эфире. Здесь участников поддерживали пользователи Сети. Также за конкурсантами следили покупатели магазина, которые проходили мимо.
Аналогичный конкурс недавно проводился в Белгороде. Там участники просидели 100 часов.