В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»

Несколько человек второй день сидят на диване, чтобы получить его в подарок



В Улан-Удэ мебельный магазин проводит необычный конкурс – на усидчивость. Его участники разместились на диване стоимостью 186 тысяч рублей. Главное условие – не вставать с него. Последний, кто продержится дольше всех, получит этот диван в подарок.



В условиях оговорено, что вставать категорически запрещено ни при каких условиях. Так что в туалет участников не отпускают.



- С дивана встал – проиграл, - пояснили организаторы затеи.



За участниками следят в прямом эфире, трансляция идёт в соцсети. Она не прерывается даже ночью.



Диван установлен в торговом центре. Конкурсный диван огорожен лентой, мимо проходят посетители магазина. Они общаются с участниками, а некоторые проявляют заботу и угощают их едой.



Конкурс стартовал вчера, 21 июля. Изначально на усидчивость себя решили проверить шесть человек, однако на второй день акции их число сократилось до четырёх, а вскоре и до трёх человек.



О некоторых, наиболее усидчивых участниках, рассказали организаторы. Среди желающих заполучить диван 39-летняя Ирина, мама в декрете. Диван она хочет подарить своим двум сыновьям и мужу.



- Сидеть я готова до последнего. Знаю, что в Белгороде ребята просидели четверо суток. Я рассчитываю на это или может быть дольше, потому что соперники у меня достойные, - рассказала Ирина.



27-летний блогер Денис хочет забрать диван в новую квартиру, в которую он недавно переехал со своей семьёй. Супруги воспитывают троих детей.



- Досижу до победного конца, - заявил Денис.



Вчерашний 23-летний студент Владислав ради конкурса наплевал на собеседование.



- Недавно закончил университет, сегодня должен был идти устраиваться на работу, увидел данный конкурс, решил поучаствовать, попробовать свои силы, - поделился молодой человек.



24-летняя студентка Санкт-Петербургского вуза Намгар также была твёрдо уверена в своей победе. Диван она планировала подарить брату.



- Основной мотивацией для победы является то, что я хочу проверить свою усидчивость, свою силу воли, насколько долго я могу посидеть. Если я выиграю диван, точнее, я выиграю диван, я подарю этот диван своему брату, - заявила Намгар.



Несмотря на серьёзный настрой, на второй день конкурса девушка выбыла из него, просидев на диване 26 часов. Она попрощалась с другими конкурсантами, собрала свой рюкзак с пледом и ушла.



Когда завершится конкурс, неизвестно. Аналогичный конкурс недавно проводился в Белгороде. Там в финал вышли два участника, они просидели 100 часов. После этого времени организаторы изменили условия и завершили испытание ничьей. Обоим победителям вручили по дивану за 90 тысяч рублей.



Кстати, в Белгороде один из засидевшихся конкурсантов упал, при попытке встать и завалился обратно. В итоге мужчину с онемевшими ногами вели под руки. Организаторы улан-удэнского конкурса надеются, что с их участниками всё будет хорошо.



