Работник Бурдрама стал заслуженным работником культуры Бурятии

Общество, Фото: сайт Бурдрама

Доржо Шагдуров 13 лет руководит радиоцехом



Указом главы республики заведующий радиоцехом Бурдрама Доржо Шагдуров удостоен звания «Заслуженный работник культуры Бурятии».



- Доржо Шагдурова за 17 лет добросовестного труда уже неоднократно представлялся родным трудовым коллективом и удостаивался правительственными поощрениями. В частности, он получал почётную грамоту министерства культуры Бурятии в 2012 году и почётную грамота правительства республики в 2017 году, - сообщили в пресс-службе театра.



Начинал свою трудовую биографию Доржо Шагдуров простым монтировщиком сцены Государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. За высокий профессионализм и самодисциплину руководство театра доверило 13 лет назад ему один из самых ответственных участков художественно-постановочной части театра - радиоцех. Возложенную ответственность работник полностью оправдал.



- Доржо Тогошеевича отличает прекрасное знание радиотехники, умение точно улавливать музыкально-шумовое оформление и мягкая ювелирная подача музыкальной партитуры спектаклей. Всё это, а также высокая культура общения со своими коллегами, ответственность и дисциплинированность позволили выдвинуть его на ответственную должность - начальником радиоцеха, - вспоминает директор Бурдрама Цыпилма Очирова.



- Доржо Тогошеевич, осознавая, что от его чёткой сосредоточенной работы зависит творческий уровень спектаклей, делает всё возможное, чтобы обеспечить искусное техническое обеспечение на высоком художественном уровне, - делится Саян Жамбалов, худрук театра. - Доржо Шагдуров постоянно совершенствует своё мастерство по обеспечению высокого качества звука, акустического комфорта, ибо для современного театра эта одна из труднейших комплексных задач электроакустики, выполнять задачи, которые ставит режиссура. Он всегда стремится проникнуться творческим духом спектакля – это качество настоящего профессионала!



Доржо Шагдуров в трудовом коллективе театра завоевал репутацию компетентного специалиста во всех аспектах звукового сопровождения спектаклей. Он оперативно решает все возникающие вопросы в ходе постановок спектаклей. Лично выезжает на гастроли и сам курирует звуковое сопровождение всех мероприятий театра. На его счету многочисленные поездки-гастроли со спектаклями в Монголию, а также городов Москва, Новосибирск, Элиста, Иркутск, Чита и другие.



По словам заведующего художественно-постановочной частью театра Юрия Норбоев, без участия Доржо Шагдурова не проходит ни одно крупное мероприятие в жизни театра. Он участвовал вместе с коллективом театра в двух международных театральных фестивалях «Гэгээн муза» в Улан-Баторе в 2015 и 2022 годах, в Молодёжном театральном фестивале «Артмиграция» в Москве в 2016 году, в международном фестивале национальных театров «Алтан Сэргэ» в 2011, 2014, 2016 годах, в V межрегиональном театральном фестивале «Новосибирский транзит» в Новосибирске в 2018 году, в Театральной олимпиаде, проходившем в Санкт-Петербурге в 2019 году и т. д.



Как вспоминает сам Доржо Шагдуров, одним из самых его ярких воспоминаний оставила работа на гастролях Калмыцского национального драматического театра в Бурятии.



- Вроде работал на привычном месте, за родным радиопультом, но было большое нервное напряжение из-за незнакомого репертуара и ответственности за выступление далеких гостей! Пришлось попотеть и даже немного схуднуть за время гастролей, - смеётся он.



Благодарность не заставила себя ждать, вскоре в рамках проекта «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Бурдрам поехал в Калмыкию с ответными гастролями, где Доржо Шагдурова встречали уже как родного.



