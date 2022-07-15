Выставка состоялась 6 июля
6 июля в Русском драмтеатре Национальный музей Бурятии развернул две стендовые выставки «Три резиденции Пандито Хамбо лам» и «Атлас тибетской медицины» (копии).
Выставки прошли в рамках праздничного концерта-подношения в честь дня рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV, сообщили в Национальном музее.
В Бурятии буддизм получил распространение в 16-17 веках. В 1741 году указом императрицы Елизаветы Петровны он был признан одной из традиционных религий России. Позднее указом Екатерины II в 1764 году был утверждён Институт Пандито Хамбо лам. В Бурятии буддийские монастыри фактически были главными духовными и культурными центрами традиционного бурятского общества.
Выставка рассказывает о трёх резиденциях Пандито Хамбо лам. В 1741 году первой резиденцией стал Хилгантуйский (Цонгольский) дацан. В 1809 году резиденцией стал Тамчинский или Гусиноозёрский дацан. Также здесь представлены редкие архивные документы, фотографии. После антирелигиозных гонений 30-х годов, в 1945-46 годах строится Иволгинский дацан. Он становится третьей резиденцией. Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» (тиб. Гандан Даши Чойнхорлин), в переводе «Колесо Учения, дарующее счастье и полную радость» является резиденцией главы Буддийской традиционной Сангхи России – Пандито Хамбо Ламы.
Также на выставке были представлены копии листов Атласа тибетской медицины, выполненные в 2020 году. Атлас наглядно иллюстрирует традиции врачевания, сложившейся на основе синтеза знаний востока и эллинистической медицины.
Справка:
Его Святейшество Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года в крестьянской семье в небольшом поселении Такцер в провинции Амдо на северо-востоке высокогорных равнин Тибета. В двухлетнем возрасте ребенка, который в то время носил имя Лхамо Дхондуп, признали воплощением предыдущего Тринадцатого Далай-ламы, Тхуптена Гьяцо.
В Улан-Удэ в день рождения Далай-ламы развернули выставку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ФАП в Хара-Хужире начнёт работу в сентябре
Среди них фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко
Татьяна Алексеева написала стихотворение «Бурятия – красавица
Районные соревнования старшего поколения прошли в Баунтовском районе
В республике рассказали о картине инфляции в июне
Он будет действовать до середины августа в 13 муниципалитетах региона
Выставка состоялась 6 июля
Абсолютным чемпионом по борьбе стал Сангади Ульзетуев
Спортсменки заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки
Максимальный урон был нанесён Черемховскому району
Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды
Баир лама навестил бойцов в госпиталях Московской области
Артисты слышали много восторженных отзывов от друзей о республике
Сейчас здесь идёт строительство тротуарных дорожек и благоустройство территории
Проверка соблюдения правил благоустройства бизнесменами города прошла в столице Бурятии