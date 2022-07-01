В Бурятии гуляющих коров будут отправлять на спецстоянку

Коровы, гуляющие по улицам населённых пунктов, донимают жителей Бурятии. Сельчане активно жалуются на проблему. Так, в Красноярово Иволгинского района коровы ходят по улицам и даже забираются в огороды, уничтожая посадки. «Такая картина каждый день!» - рассказывают сельчане.
- «Когда уже начнут наказывать хозяев за свободный выгул скота? Куда вообще обращаться по этому вопросу?» - задаются они вопросами в группе «Иволга-инфо. 24/7»
В Иволгинске бурёнки целыми днями лежат на улице Куйбышева.
- Сейчас 11 часов, они лежат на одной стороне, в после обеда их будет в два раза больше, и они будут лежать на всей улице поперёк! Администрация Иволгинска ссылается на отсутствие пастуха, но это не наш, жителей, вопрос. Улица превратилась в стайку, навоз, мухи! Почему мы должны страдать? Остаётся обратиться в прокуратуру. Стыдно перед гостями, которые приезжают, не выйти из машины, не подъехать к дому, - возмущаются местные жители, требуя организовать выпас скота.
В администрации сельского поселения «Иволгинское» прокомментировали сложившуюся ситуацию. Здесь напомнили, что пасти коров без сопровождения запрещено.
- Согласно утверждённым правилам содержания и выпаса сельхозживотных от 30.06.2010 года, на территории Иволгинского района выпас крупного рогатого скота без сопровождения запрещён. Животные должны пастись под присмотром, - сообщили в сельской администрации.
На нарушителей составляют административные протоколы. Все правонарушения рассматриваются на заседании административной комиссии. Сообщить о нарушителях можно через почту: [email protected]
Недавно было принято решение об ужесточении работы – безнадзорных коров будут отправлять на специальную стоянку.
- Кроме того, по итогам межведомственного совещания принято решение, что крупный рогатый скот на самовыгуле (без пастуха) будут изыматься на стоянку временного содержания. На сегодняшний день проводится работа по организации выпаса скота владельцами сельхозживотных. Будем проводить собрания по кустовому принципу для разъяснения организационных вопросов. Владельцы будут уведомлены по ранее указанным контактным данным, - заключили в сельской администрации.
В селе Усть-Брянь Заиграевского района, по словам сельчан, коровы целыми днями ходят по посёлку, по детским площадкам, по улицам, сворачивают зеркала у машин.
- Детей одних на площадке нельзя оставлять, потому что стадо коров может в любое время прийти, сейчас время 13:04 они находятся в посёлке, - цитирует местного жителя «Заиграево-инфо. 24/7».
Глава сельского поселения «Усть-Брянское» Ирина Ищенко сообщила, что владельцев животных ждёт наказание.
- В ближайшее время хозяева КРС получат уведомления. Будут составляться протокола для вынесения штрафа, - сказала Ирина Ищенко.
Отдых на дороге и щипание травы на улицах – не самое неприятное, что могут сделать коровы. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в Джидинском районе на трёхлетнего ребёнка напала корова, сильно боднув его. Мальчику понадобилась медицинская помощь, на место приезжала скорая помощь.
После этого случая на центральной площади в Петропавловке установили турникет, сообщает «Джида-инфо». Сооружение который не позволяет пройти сельскохозяйственным животным в огороженный периметр.