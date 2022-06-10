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Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ

Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу

Командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук получил наградный знак «Почётный гражданин Улан-Удэ». Знак ему вручил сегодня утром мэр города Игорь Шутенков.

Валерий Солодчук поблагодарил за оказанную честь и заявил, что для него это не почётное звание, а высокая обязанность.

- Это заслуги 36-й армии, наших военнослужащих, которые выполняют боевую задачу. Я понимаю, что это не почетное звание, а обязанность, чтобы дальше продолжать работать на благо нашего любимого города Улан-Удэ и Бурятии. От командования 36-й армии, от всего личного состава поздравляю всех улан-удэнцев с наступающим Днём города, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде на благо нашей Великой Родины. Большое спасибо за такую почётную обязанность. Мы это доверие оправдаем и будем работать, работать и работать, - подчеркнул Солодчук.

 
Звание почётного гражданина Улан-Удэ ему было присвоено за большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. При его участии в образовательных учреждениях Улан-Удэ проводятся уроки мужества, ежемесячно проводятся Дни открытых дверей в армейских соединениях и частях с показом вооружений и военной техники. Генерал-лейтенант поддерживает проведение военно-спортивных игр. При участии Валерия Солодчука в прошлом году в Улан-Удэ создан республиканский Дом юной армии, где проводятся занятия по армейским дисциплинам.

Валерий Солодчук родился 24 марта 1971 года в Астраханской области. В 1992 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище. Прошёл службу от командира взвода до начальника штаба полка. В 2004 году окончил общевойсковую академию Вооружённых сил РФ.

Командовал Новороссийской десантно-штурмовой (горной) дивизией Воздушно-десантных войск (2012-2014). В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

С 2017 по 2020 год — начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. С января 2020 года — командующий 36-й общевойсковой армией.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей, четвертой степени, орденом Кутузова, орденом «За военные заслуги», орденом Мужества и другими наградами.

Звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ» - это высшая форма признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Почётное звание присваивается не чаще одного раза в год и не более чем одному гражданину. Исключение делается лишь для призёров и победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Почётный гражданин получает бесплатный проезд в муниципальном транспорте, единовременное вознаграждение в пять тысяч рублей и ряд льгот при достижении пенсионного возраста, вроде компенсации оплаты за ЖКХ.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2021 году почётными гражданами Улан-Удэ стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских и борцы Александр Цоктоев и Григорий Кожевников. Последние сурдолимпийские чемпионы ещё 2009 года.

В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали. В 2019 году для присвоения звания был выбран директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни из-за тяжёлой болезни. 

В 2018 году список почётных граждан Улан-Удэ пополнил бывший мэр Виктор Кукшинов.

В 2017 году звание получил директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1» «Танцуют все!».

В 2016 году почётными гражданами города стали вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.

почетные граждане Улан-Удэ

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