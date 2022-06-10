Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ





Командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук получил наградный знак «Почётный гражданин Улан-Удэ». Знак ему вручил сегодня утром мэр города Игорь Шутенков.Валерий Солодчук поблагодарил за оказанную честь и заявил, что для него это не почётное звание, а высокая обязанность.- Это заслуги 36-й армии, наших военнослужащих, которые выполняют боевую задачу. Я понимаю, что это не почетное звание, а обязанность, чтобы дальше продолжать работать на благо нашего любимого города Улан-Удэ и Бурятии. От командования 36-й армии, от всего личного состава поздравляю всех улан-удэнцев с наступающим Днём города, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде на благо нашей Великой Родины. Большое спасибо за такую почётную обязанность. Мы это доверие оправдаем и будем работать, работать и работать, - подчеркнул Солодчук.