 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июня

04 июня

03 июня

Популярное

В Улан-Удэ отметили День велосипедиста

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки

4 июня столица Бурятии присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный День велосипедиста». Мероприятие прошло на северо-западном побережье острова Спасский (Богородский) Октябрьского района.

Для участников разных возрастных групп были предусмотрены большой круг длиной 5 км, пролегающий по просёлочной автодороге на равнинной местности, и малый круг длиной 350 м в районе лагеря велофестиваля. Группы «мужчины», «женщины» (18-39 лет), «ветераны мужчины», «ветераны женщины» (40 и старше) провели «часовую» гонку по большому кругу (не более 5 кругов). «Юноши и девушки» (14-17 лет) проехали 1 круг в 5 км. «Юниоры и юниорки» (10-13 лет) – 4 круга по 350 м. «Мальчики и девочки» (5-9 лет) – 3 круга по 350 м. «Малыши» (4 года и младше) –100 м.

Победителей наградили кубками, призёров всех категорий – дипломами и медалями, всех же участников – бесплатным горячим обедом.


велосипеды велогонка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
Общество, 05.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Общество, 05.06.2022
Всего сборная республики выиграла пять медалей
Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Общество, 05.06.2022
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Общество, 05.06.2022
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
Общество, 05.06.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди
13 женщин заблудились в лесу в Бурятии
13 женщин заблудились в лесу в Бурятии
Общество, 04.06.2022
Спасатели выехали на место
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 04.06.2022
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь
В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
Общество, 04.06.2022
По данным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых наблюдалась рвота, недомогание
В Прибайкальском нацпарке открыли популярные у туристов маршруты
В Прибайкальском нацпарке открыли популярные у туристов маршруты
Общество, 04.06.2022
В национальном парке продолжает действовать особый противопожарный режим
Улан-удэнец убил приятеля за отказ выпить с ним спиртное
Улан-удэнец убил приятеля за отказ выпить с ним спиртное
Общество, 04.06.2022
Во время допроса обвиняемый заявил, что потерпевший в ходе ссоры сам напоролся на нож
На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей
На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей
Общество, 04.06.2022
Рейды организованы также в районах республики
Три квартиры выгорели на севере Бурятии
Три квартиры выгорели на севере Бурятии
Общество, 04.06.2022
Названа предположительная причина крупного пожара в Северо-Байкальском районе республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^