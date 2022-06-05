«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
4 июня столица Бурятии присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный День велосипедиста». Мероприятие прошло на северо-западном побережье острова Спасский (Богородский) Октябрьского района.
Для участников разных возрастных групп были предусмотрены большой круг длиной 5 км, пролегающий по просёлочной автодороге на равнинной местности, и малый круг длиной 350 м в районе лагеря велофестиваля. Группы «мужчины», «женщины» (18-39 лет), «ветераны мужчины», «ветераны женщины» (40 и старше) провели «часовую» гонку по большому кругу (не более 5 кругов). «Юноши и девушки» (14-17 лет) проехали 1 круг в 5 км. «Юниоры и юниорки» (10-13 лет) – 4 круга по 350 м. «Мальчики и девочки» (5-9 лет) – 3 круга по 350 м. «Малыши» (4 года и младше) –100 м.
Победителей наградили кубками, призёров всех категорий – дипломами и медалями, всех же участников – бесплатным горячим обедом.
В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
Всего сборная республики выиграла пять медалей
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети
Также ему назначен штраф в 550 тысяч рублей
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
Местами по Бурятии кратковременные дожди
В медицинской помощи они не нуждаются
Спасатели выехали на место
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь
По данным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых наблюдалась рвота, недомогание
В национальном парке продолжает действовать особый противопожарный режим
Эти средства республика получит в 2023 году
Во время допроса обвиняемый заявил, что потерпевший в ходе ссоры сам напоролся на нож
Рейды организованы также в районах республики
Названа предположительная причина крупного пожара в Северо-Байкальском районе республики