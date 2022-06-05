В Улан-Удэ отметили День велосипедиста

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки



4 июня столица Бурятии присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный День велосипедиста». Мероприятие прошло на северо-западном побережье острова Спасский (Богородский) Октябрьского района.



Для участников разных возрастных групп были предусмотрены большой круг длиной 5 км, пролегающий по просёлочной автодороге на равнинной местности, и малый круг длиной 350 м в районе лагеря велофестиваля. Группы «мужчины», «женщины» (18-39 лет), «ветераны мужчины», «ветераны женщины» (40 и старше) провели «часовую» гонку по большому кругу (не более 5 кругов). «Юноши и девушки» (14-17 лет) проехали 1 круг в 5 км. «Юниоры и юниорки» (10-13 лет) – 4 круга по 350 м. «Мальчики и девочки» (5-9 лет) – 3 круга по 350 м. «Малыши» (4 года и младше) –100 м.



Победителей наградили кубками, призёров всех категорий – дипломами и медалями, всех же участников – бесплатным горячим обедом.





