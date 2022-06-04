Улан-удэнец убил приятеля за отказ выпить с ним спиртное

Во время допроса обвиняемый заявил, что потерпевший в ходе ссоры сам напоролся на нож
1 июня ночью в квартире одного из домов на улице Дзержинского в Улан-Удэ было обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки, шеи и плеча. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
На месте происшествия задержан ранее судимый 31-летний знакомый покойного.
По данным следствия, 31 мая вечером обвиняемый повстречал приятеля, с которым они пришли в квартиру их общего знакомого, намереваясь вместе приступить к употреблению спиртных напитков. Однако приятель чувствовал себя плохо, отказался от выпивки и прилёг на кровать. Хозяина в квартире не было, поэтому обвиняемому пришлось употреблять спиртное в одиночестве. Около полуночи, опьянев, он стал предъявлять претензии несостоявшемуся собутыльнику. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый достал из пакета новый купленный кухонный нож и нанес им несколько ударов противнику по различным частям тела. Один из них пришёлся в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Опомнившись, обвиняемый выбежал из дома на проезжую часть, остановил машину и попросил водителя вызвать скорую медицинскую помощь. После чего он вернулся в квартиру и оставался там до приезда следственно-оперативной группы.
В ходе допроса мужчина заявил, что потерпевший в ходе ссоры сам напоролся на нож, находившийся в его руке.
- Однако его показания противоречат предварительным данным о механизме образования колото-резаных ранений. Поэтому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - заключили в следственном управлении.
Улан-удэнец убил приятеля за отказ выпить с ним спиртное
Общество, Фото:
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