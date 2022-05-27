На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии

Погибший в ходе спецоперации Роман Гоношвили более 10 лет входил в состав сборной Бурятии по боксу



Уроженец Бурятии, мастер спорта по боксу Роман Гоношвили погиб в ходе спецоперации в Украине. Об этом сообщила республиканская спортивная школа олимпийского резерва.



Роман Гоношвили родился 6 мая 1990 года в селе Новоильинка Заиграевского района. Начал заниматься боксом в 12 лет у тренера Александра Цыренова.



После окончания девятого класса Новоильинской средней школы в 2005 году поступил в училище олимпийского резерва (ныне республиканский многоуровневый колледж) и перешел в отделение бокса республиканской спортивной школы. Вошёл в первый набор группы спортсменов заслуженного тренера России Доржо Шаргакшанова и заслуженного тренера Бурятии Алексея Сенотрусова.



С юношеского возраста до основного мужского состава (это более 10 лет) входил в состав сборной команды Бурятии по боксу.



Много раз выигрывал и становился призёром республиканских, всероссийских и международных соревнований. Полстраны объехал с друзьями-спортсменами и тренерами, защищая честь своей Бурятии, страны на боксёрских рингах. Роман награждался многими грамотами, медалями и кубками за свои победы в личном и командном зачёте.



За годы непрерывного тренировочного процесса занятием бокса Роман проявил себя как один из самых перспективных боксёров Бурятии.



- Он всегда имел огромное чувство ответственности. Для Романа характерны такие качества личности как дисциплинированность, уверенность, настойчивость, упорство, инициативность, эмоциональная устойчивость, стремление к лидерству. Как друг и товарищ всегда был чутким, отзывчивым и общительным. Имел много друзей, ценил и уважал дружбу. Для подрастающего поколения он был и будет примером для подражания. Сообщение о смерти нашего Романа поразило весь наш коллектив и спортсменов. Мы помним и запомним Романа как достойнейшего человека, - рассказали в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.



