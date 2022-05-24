29 мая Чита отпразднует день города

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Одним из масштабных мероприятий праздника станет шествие трудовых коллективов



В последнее воскресенье весны, 29 мая, в Чите будет отмечаться День города.



По традиции, в этот праздник проходит шествие трудовых коллективов. В этом году оно посвящено присвоению столице Забайкальского края почётного звания «Город трудовой доблести», а также Году культурного наследия народов России. В шествии примут участие предприятия, организации и учреждения, осуществляющие деятельность на территории городского округа, отраслевые (функциональные), территориальные органы и структурные подразделения администрации города, сообщает пресс-служба мэрии Читы.



Также в этот день состоится возложение венков и цветов к памятнику «Первопроходцам Забайкалья Петру Бекетову сотоварищи» и вручение наград городского округа «Город Чита».



В разных частях города для жителей и гостей города будут проведены концертные и развлекательные программы. Пройдут соревнования по уличному баскетболу 3x3, финальные бои открытого кубка города Читы по боксу, чемпионат и первенство города Читы по киокусинкай. чемпионат по силовому экстриму. Состоится закрытие IX Забайкальского международного кинофестиваля.



Кроме этого, будут организованы выставки работ декоративно-прикладного искусства, военно-патриотическая выставка, фольклорная площадка и городское молодёжное караоке. Развернутся фестивали уличной культуры, «Забайкальская гармонь», «Чита – город детства». Вечером будет запущен фейерверк. Подробную программу можно узнать на сайте администрации Читы.



Напомним, что в этот день по некоторым улицам будет ограничено движение транспорта.

