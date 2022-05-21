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Дым в Бурятии от лесных пожаров из других регионов

Дым в Бурятии от лесных пожаров из других регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике стабильная лесопожарная обстановка

Задымлённость, отмеченная в Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Бичурском, Хоринском, Еравнинском, Селенгинском, Джидинском районах Бурятии и городе Улан-Удэ, связана с лесными пожарами в соседних регионах.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана» за прошедшие сутки в Иркутской области тушили 12 лесных пожаров на площади более 10 тысяч га.

В Красноярском крае за прошедшие сутки проводились работы по тушению 37 лесных пожаров на площади более 9 тысяч га.

Между тем, в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. Проводятся работы по тушению лесного пожара в Бичурском районе на площади 120 га., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.  
дым

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