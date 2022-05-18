В Иркутске состоится чемпионат по разгадыванию кроссвордов

Первый тур пройдёт 20 мая



В Иркутске впервые проведут чемпионат по разгадыванию кроссвордов. Первый тур состоится 20 мая в 19:00. Участникам предстоит в течение часа разгадать 91 слово в специальном кроссворде, посвящённом городу.



– Состязание начнётся ровно в 19:00, поэтому прийти нужно чуть раньше. Кроссворд для чемпионата специально составлен одним из опытных кроссвордистов нашего города. Опечатанные конверты с кроссвордами мы развезём накануне состязания по библиотекам: их вскроют в момент начала чемпионата, – прокомментировал организатор Алексей Шандренко.



Список библиотек, где пройдёт мероприятие, опубликован на сайте централизованной библиотечной систему Иркутска. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо выбрать ближайшую библиотеку, позвонить и зарегистрироваться. Также участвовать можно без регистрации.



Сотрудники редакции и партнёры чемпионата подготовили для кроссвордистов призы – пригласительные билеты на две персоны в различные культурные учреждения Иркутска.



От каждой библиотеки выберут участника с наибольшим количеством баллов. Победители первого тура пройдут в финал, который состоится 27 мая в 19:00 в центральной городской библиотеке имени А.В. Потаниной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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