 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

Популярное

В Иркутске состоится чемпионат по разгадыванию кроссвордов

В Иркутске состоится чемпионат по разгадыванию кроссвордов
Общество,  Фото:pexels.com
Первый тур пройдёт 20 мая

В Иркутске впервые проведут чемпионат по разгадыванию кроссвордов. Первый тур состоится 20 мая в 19:00. Участникам предстоит в течение часа разгадать 91 слово в специальном кроссворде, посвящённом городу.

– Состязание начнётся ровно в 19:00, поэтому прийти нужно чуть раньше. Кроссворд для чемпионата специально составлен одним из опытных кроссвордистов нашего города. Опечатанные конверты с кроссвордами мы развезём накануне состязания по библиотекам: их вскроют в момент начала чемпионата, – прокомментировал организатор Алексей Шандренко.

Список библиотек, где пройдёт мероприятие, опубликован на сайте централизованной библиотечной систему Иркутска. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо выбрать ближайшую библиотеку, позвонить и зарегистрироваться. Также участвовать можно без регистрации.

Сотрудники редакции и партнёры чемпионата подготовили для кроссвордистов призы – пригласительные билеты на две персоны в различные культурные учреждения Иркутска.

От каждой библиотеки выберут участника с наибольшим количеством баллов. Победители первого тура пройдут в финал, который состоится 27 мая в 19:00 в центральной городской библиотеке имени А.В. Потаниной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск кроссворд чемпионат конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»
Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»
Общество, 18.05.2022
Мероприятие пройдёт 28 мая в Улан-Удэ
В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу
В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу
Общество, 18.05.2022
В командном зачёте будет разыгран кубок Читы
Кяхта присоединится к «Ночи музеев»
Кяхта присоединится к «Ночи музеев»
Общество, 18.05.2022
Акция проводится 21 мая в рамках Года культурного наследия народов России
На Забайкальский кинофестиваль приедет Дмитрий Харатьян
На Забайкальский кинофестиваль приедет Дмитрий Харатьян
Общество, 18.05.2022
27 мая он проведёт творческий вечер в Чите
В Иркутске возобновила работу детская железная дорога
В Иркутске возобновила работу детская железная дорога
Общество, 18.05.2022
Перевозки по острову Конный продлятся до 31 августа
В школах Улан-Удэ последние звонки прозвенят 25 мая
В школах Улан-Удэ последние звонки прозвенят 25 мая
Общество, 18.05.2022
В этот день будет ограничена продажа спиртных напитков
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, 18.05.2022
Часть её песка раздадут верующим
Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Общество, 18.05.2022
В соревнованиях примут участие спортсмены из Улан-Удэ
В Улан-Удэ откроется Байкальский форум детского движения
В Улан-Удэ откроется Байкальский форум детского движения
Общество, 18.05.2022
Мероприятие проведут в День пионерии
В Бурятии выбрали студенческих лидеров
В Бурятии выбрали студенческих лидеров
Общество, 18.05.2022
Победитель представит республику на окружном этапе конкурса
В заповеднике Бурятии рассказали об изменении климата
В заповеднике Бурятии рассказали об изменении климата
Общество, 18.05.2022
15 мая отмечался международный день климата
Искусство Бурятии покажут на международном фестивале
Искусство Бурятии покажут на международном фестивале
Общество, 18.05.2022
В Благовещенске откроется выставка работ бурятских авторов
Жительница Заиграевского района Бурятии отметила 90-летие
Жительница Заиграевского района Бурятии отметила 90-летие
Общество, 18.05.2022
Юбиляру вручили поздравления от президента РФ и главы РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^