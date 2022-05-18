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18 мая

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В школах Улан-Удэ последние звонки прозвенят 25 мая

В школах Улан-Удэ последние звонки прозвенят 25 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этот день будет ограничена продажа спиртных напитков

В этом году 11 класс в школах Улан-Удэ оканчивают 2500 выпускников, 9 класс – 5500 человек. Для одиннадцатиклассников «Последние звонки» пройдут 25 мая в 11:00, а для учащихся 9-х классов в каждой школе сформирован свой график.

В этом году всем родителям разрешено присутствовать на мероприятии, если оно проводится на открытом воздухе. Если из-за погодных условий мероприятие будет перенесено в помещение, родителям необходимо будет соблюдать масочный режим.

Для обеспечения безопасности во время линеек по традиции будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел. Также 25 мая ограничена продажа спиртных напитков. Сотрудники ПДН в вечернее время будут осуществлять рейды с целью соблюдения правопорядка.

- Напоминаем выпускникам о необходимости соблюдать комендантский час летнего времени с 23:00 до 6:00, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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