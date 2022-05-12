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Жители Бурятии жалуются на загаженные туалеты в туристических местах

Жители Бурятии жалуются на загаженные туалеты в туристических местах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителям Бурятии из-за «туалетной» проблемы стыдно перед иностранными туристами

Жители Бурятии вновь подняли больную проблему отсутствия нормальных туалетов в туристических местах.

Как сообщал «Байкал-Daily», отсутствие цивилизованных туалетов не раз называли одной из главных проблем туристической Бурятии. Нормальных доступных уборных нет ни на трассах, ни в местах массового отдыха. В придорожных кафе и вовсе туалеты запирают ключ, чтобы пускать только посетителей.

В марте стало известно, что на благоустройство популярных туристических мест из бюджета республики выделили 40 млн рублей. Зампред правительства Иван Альхеев тогда пояснил, что средства также будут направлены на строительство туалетов. «Туалеты в общественных местах должны быть доступны для всех», - потребовал тогда глава Бурятии.

Жительница Бурятии накануне подняла проблему очередного загаженного мусором туалета. «Крик души» появился в паблике «Аноним 03».

- На майские праздники ездила в деревню в Селенгинский район. Остановились справить естественную нужду на горе Убиенная. Что там творится, ужас и позор! Туалет завален мусором, зайти невозможно. Пошла в лес, ноге некуда ступить, всюду фекалии, бумажки и пустые бутылки. Рядом висит плакат «Селенгинский район - жемчужина туризма» - это просто издевательство. Куда смотрит глава района и местные власти? Федеральная трасса, по ней ездят иностранные гости, почему нельзя привести это место в порядок, - обратилась жительница Бурятии.

Пользователи, в свою очередь, разделились на два лагеря. Некоторые отмечают, что в том же лесу туристы сами не убирают за собой. Люди пишут:

«Ну вот так всё, зашли в туалет - завален. Идём в лес»,
«Автор, вы тоже сами пошли нужду справить, видимо, вы не в первый раз»,
«А сама зачем в лес пошла? Начните с себя. И не будет «позорище»,
«Вот такие, как вы, и гадите, а потом орёте. Кому охота за такими, как вы убирать».

Многие же согласились с автором. Они считают, что надо вновь обсуждать проблему санитарных зон в туристических местах с местными и республиканскими властями.

Жители Бурятии делятся, что подобная картина – норма почти по всей Бурятии, к примеру, на маршруте до Аршана или Максимихи. «По основным туристическим маршрутам за такими местами никто не следит. Только рекламируют туризм внутренний и развивают туристические кластеры. А на самом деле даже «покластерить» негде нормально, за исключением платных мест, таких как в Гусиноозерске и ещё паре мест», - отметил местный житель.

«Автор молодец, подняла не совсем приятную тему, но это не только проблема Селенгинского района. Нужно больше общественных туалетов, как на Пыхте, в каждом направлении и у каждого населённого пункта. Особенно в сторону Байкала. Вроде выделили несколько миллионов на решение этой проблемы, главное, чтобы все сделали по уму»,

«Начать надо с властей, которые благоустроят эту площадку, поставят нормальный туалет и мусорные баки. Люди, которые в дальней дороге вынуждены так поступать, съездите посмотрите, мусор несколько лет лежит».

Отметим, зимой «туалетную» проблему подняли в Джидинском районе. Только там в общественных местах санитарные зоны и вовсе отсутствовали. Тогда жители Бурятии отмечали, что подобное также наблюдается в Баргузинском, Кяхтинском, Мухоршибирском районах.

туристы туризм

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