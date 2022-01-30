Было — стало: сварной фриз на фасаде Автодорнадзора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Раньше фасад ведомства на улице Гагарина в Улан-Удэ украшало декоративное панно



Многие годы фасад Автодорнадзора на улице Гагарина в Улан-Удэ украшало декоративное панно, сваренное из прокатных металлических полос. Трогательный привет из прошлого от неизвестного художника-оформителя, суровый советский романтизм.



— Эту кружевную решетку я помню с детства. Впервые увидел её, когда на каникулах катался с отцом на его рабочей машине. Пока он ходил в эту контору по делам с бумагами, я сидел в кабине и разглядывал детали. Особо реалистично в композиции была изображена дорога, — вспоминает Сергей Тарасенко.



Совсем вроде недавно, случайно проходя мимо, удивлялся: ну надо же, какие молодцы — сохраняют историю! Но нет. Не молодцы. Пластмассовый мир победил.



— Понял вот что: увидел какой артефакт — остановись и снимай, пока он есть. Сомнений нет, всё будет уничтожено, оквадрачено и обшито сайдингом. Хотя, и снимки-то тоже всего лишь иллюзия, мол, «хотя бы на фотографиях что-то сохранится для потомков». Они точно так же будут выброшены за ненадобностью. Вечен только сайдинг, или как там его — профнастил? — резюмировал фотограф.

