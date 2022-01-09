Недостроенный «кремль» даже попал в топ «100 самых уродливых зданий России» по версии Ильи Варламова
То, что случилось с архитектурой города за последние годы — просто беда. Хаотично натыканные угловатые коробки в центре и мега-деревня по окрестностям.
- А «венец творения» конечно же вот этот то ли чум, то ли шапка — «эвенкийский кремль», отобравший лавры уродства у другого здания на этой же улице, так называемого «Унитаза», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко.
«Выглядит как гора немытой посуды в раковине», «нелепая псевдонациональная пирамидка», «архитектурный кошмар нашего города» — вот такие комментарии в соцсетях я получаю к фотографиям культурно-делового центра «Арун». Долгострой в центре Улан-Удэ и вправду с самого начала был ужасен, — продолжает он.
Недостроенный «кремль» даже попал в топ «100 самых уродливых зданий России» по версии блогера-урбаниста Ильи Варламова. КДЦ «Арун», спроектированный бурятским архитектором Геннадием Хунхеновым, занял в нём 60 место.
И тем не менее, эта всеми ругаемая и ещё даже не открытая постройка ведь будет же главным символом города! Да и уже стала, чего уж там: видна из многих точек города, узнаваема, аполитична (в отличии от Головы), шокирует туристов — хорошо же! Эйфелева башня тоже сперва не всем была по нраву. Так что...
- А ещё шапко-чум очень похож на космический корабль пришельцев. А может какие-нибудь сбитые UFO-навты его тут и строили потихоньку? Вот достроят... и улетят, - шутит фотограф.
Было — стало: «Эвенкийский кремль», он же «Шапка», он же «Чум»
Общество, Фото:
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