Историк поделится своими открытиями о героях из Бурятии
11 мая в Улан-Удэ состоится встреча с историком-краеведом Бато-Жаргалом Дармаевым «Открытия историка. Новые имена и подвиги сынов и дочерей Бурятии в годы Великой Отечественной войны». Мероприятие пройдёт в музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ.
- На встрече Бато-Жаргал Дармаев расскажет о неизвестных страницах истории войны, о малоизвестных подвигах бурятских снайперов и других фактах, которые стали ему известны во время проведения научно-исследовательской работы и написания книг о героях Великой Отечественной войны из Бурятии. Участники мероприятия смогут поделиться историями и воспоминаниями своих дедов о Великой Отечественной, задать вопросы историку, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
В фойе мероприятия развернётся выставка государственного архива РБ «Имена героев в названиях улиц города Улан-Удэ». На мероприятии сотрудники Госархива проведут презентацию выставки.
Гостями мероприятия станут представители администрации Баргузинского района, родственники ветеранов войны, научные сотрудники БНЦ СО РАН, студенты педагогического колледжа и люди, увлечённые историей Бурятии.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ расскажут о неизвестных страницах Великой Отечественной
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