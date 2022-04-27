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В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины военных

В Бурятии готовят программу реабилитации для вернувшихся с Украины военных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов

В Бурятии готовят программу реабилитации для военных, которые возвращаются с Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава республики Алексей Цыденов.

- Ребятам нужно будет время, чтобы просто прийти в себя, адаптироваться к нормальной, мирной жизни. Безусловно, с ними надо будет работать, оказать поддержку, предусмотреть возможность отдохнуть, в санаторий съездить. Мы сейчас с федеральным центром по этому направлению работаем, - рассказал Алексей Цыденов.

Он отметил, что в особой заботе в первую очередь нуждаются семьи погибших в спецоперации. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на сессии Народного Хурала, приняли закон о поддержке семей с детьми военнослужащих – участников спецоперации.

Дети, чьи отцы погибли или получили инвалидность, смогут без очереди попасть в любой детский сад или школу. Помимо этого, бюджет республики оплатит им учёбу в любом вузе страны.

По словам главы Бурятии, у одного из земляков, который погиб во время спецоперации, остались пятеро детей. «Нужно помочь им встать на ноги, выйти в жизнь», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, что удалось обменять шесть военнопленных из Кяхтинского района. Кроме того, с родственниками военнослужащих работают психологи

военнослужащие спецоперация на Украине

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