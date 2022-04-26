Омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала о помощи, оказываемой родственникам военнослужащих
На сессии Народного Хурала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, какая работа проводится с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
По словам Жамбаловой, в первое время отмечалось «высокое социальное напряжение».
- В отличие от сирийской ситуации, когда военнослужащие имели возможность звонить, общаться… Здесь этот информационный голод дал свои результаты. Мы обсудили это с главой и открыли информационно-консультационный центр, - рассказала уполномоченный по правам человек.
По словам Юлии Жамбаловой, в один из первых дней было принято порядка 200 обращений.
- Людей интересовало всё. Начиная с того, почему необходимо выключить сотовую связь. Разные вопросы интересовали. Приходили жёны военнослужащих, которым нужна была прописка, у кого-то нет жилья… <…> Я хочу сказать, что определённое социальное напряжение мы сняли, - сообщила Юлия Жамбалова.
Также родственники военнослужащих, по её словам, столкнулись с информационной атакой в интернете.
- Мамы, жёны, сидя, роясь в интернете, искали знакомые лица… Приходили в истерике, и здесь тоже надо было отработать. Спасибо министерству здравоохранения, с нами работал профессиональный психолог, который тоже оказывал эту помощь, - отметила омбудсмен.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии заработал телефон «горячей линии» для жителей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине. Обращения принимаются по телефону 8 3012 379300, а также по электронной почте priem_upch@govrb.ru.
В Бурятии родственникам военных помогает психолог
Общество, Фото:
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