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Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли

Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уполномоченный по правам человека в Бурятии объяснила ситуацию с военнопленными на сессии парламента

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала об обмене военнопленных из республики. С вопросами помочь разобраться к ней ранее обращались родные военнослужащих.

- Появилась информация, что наши ребята оказались в плену. Совместно с министерством обороны, совместно с федеральным уполномоченным была налажена определённая работа. Обращения, которые поступают к нам по военнопленным, мы оперативно передаём федеральному уполномоченному. У нас создаётся определённый список, который мы контролируем, - сообщила Юлия Жамбалова.

На саму ситуацию по обмену пленных омбудсмен повлиять не может. Однако она поделилась одним позитивным примером.

- В Кяхте мы проводили приём, 20 человек пришли, у кого сложные ситуации: без вести пропавшие или в плену. Буквально через неделю у нас были обменяны шесть человек из Кяхтинского района. Мы считаем, что это хороший такой результат, - продолжила Юлия Жамбалова.

По возможности, бойцы сами звонят родственникам, когда находятся в Москве или Симферополе.

Об этом Юлия Жамбалова рассказала во время выступления на сессии Народного Хурала сегодня, 26 апреля. 
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