Жителю Бурятии местные власти затянули с ответом

Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей



11 января в администрацию района Баргузинского района Бурятии поступило письменное обращение от местного жителя по вопросу получения документов.



Однако письменный ответ заявителю органом местного самоуправления направлен лишь 22 марта. Мужчина обратился в прокуратуру.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении ответственного лица районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

