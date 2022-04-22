Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
11 января в администрацию района Баргузинского района Бурятии поступило письменное обращение от местного жителя по вопросу получения документов.
Однако письменный ответ заявителю органом местного самоуправления направлен лишь 22 марта. Мужчина обратился в прокуратуру.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении ответственного лица районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии местные власти затянули с ответом
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