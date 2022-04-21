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На Украине ламы из Бурятии провели молебен для военных

На Украине ламы из Бурятии провели молебен для военных
Общество,  Фото:Сангха России
Молебен устроили прямо в полевом лагере

Ламы Буддийской традиционной Сангхи России провели молебен для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Молебен провели военный капеллан 37-й мотострелковой бригады в Кяхте лама Баир Батомункуев и ширээтэ лама Улан-Удэнского дацана Баир Аюшеев.

- Они провели специальный молебен для военнослужащих на полевом лагере для защиты и скорейшего возвращения солдат на родину живыми и здоровыми, - сообщила Буддийская традиционная Сангха России.


«Байкал-Daily» ранее рассказывал о ламе Баире Батомункуеве. Он единственный в армии России капеллан-лама. Служит в Кяхте, где проводит службы и обряды, в том числе в походных условиях – на полигонах и учениях.

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