На Украине ламы из Бурятии провели молебен для военных

Молебен устроили прямо в полевом лагере
Ламы Буддийской традиционной Сангхи России провели молебен для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
Молебен провели военный капеллан 37-й мотострелковой бригады в Кяхте лама Баир Батомункуев и ширээтэ лама Улан-Удэнского дацана Баир Аюшеев.
- Они провели специальный молебен для военнослужащих на полевом лагере для защиты и скорейшего возвращения солдат на родину живыми и здоровыми, - сообщила Буддийская традиционная Сангха России.
«Байкал-Daily» ранее рассказывал о ламе Баире Батомункуеве
. Он единственный в армии России капеллан-лама. Служит в Кяхте, где проводит службы и обряды, в том числе в походных условиях – на полигонах и учениях.
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