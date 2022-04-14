Раскрыта мистификация Бурдрама

Секрет хранился больше года и немало удивил публику
Во время гастролей Бурятского драмтеатра в Закаменском районе оказался раскрыт один из секретов.
Как рассказала публике народная артистка Бурятии Надежда Мунконова, автором пьесы «Корея_03» (16+), скрывающимся под псевдонимом Улзы Улзытын, является Цыпилма Очирова, директор театра.
Надежда Мунконова таким образом развеяла интригу, которую заложил в своём выступлении перед спектаклем в Закаменском районном дворце культуры помощник художественного руководителя театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев. Открывая гастрольный тур, он объявил зрителям, что имя автора держится в секрете, но известно, что он родом из села Улекчин Закаменского района. А жители района являются прототипами некоторых героев пьесы, сюжет которой списан с реальных историй трудовых мигрантов в Южной Корее.
Сама автор пьесы Цыпилма Очирова с мужем также имеет опыт работы в этой стране, и описываемые в спектакле события знает не понаслышке.
Постановка «Корея_03» осуществлена в театре молодым режиссёром Сойжин Жамбаловой, имеет большой успех у зрителей, положительно отмечена театральными критиками. За два года спектакль был отобран в программу трёх всероссийских фестивалей: Промиграция, Золотая маска и Дальневосточный театральный фестиваль.
Творческий псевдоним Цыпилма Очирова взяла в ходе обучения в творческой лаборатории «Шэнэ буряад зужэг. Новая бурятская драма», проходившей в театре в течение трёх лет.
Үлзы Үлзытын - это своеобразный офоним, созвучный с фамилией мужа, племянника Дондока Улзытуева. Известный бурятский поэт также был связан с Закаменским районом Бурятии: был женат на Валентине Чимитовой-Улзытуевой, родом из села Сагаан Морин.
Есть стихи Дондока Улзытуева посвящённые любимой женщине:
На берегу речушки Белая Лошадь в маленькой больнице сельской ты молчишь и слушаешь клекот больного человечьего сердца.
А на меня весною повеяло - это «Танец огня» Равеля.
А за окнами плачет весна, каплют слезы с веток сирени...
Я вспоминаю твои глаза, задумчивые по-оленьи.
Твои руки - добрые, властные.
Твои губы - теплые, влажные.
Но надолго тебя не представишь - то появишься, то растаешь. Начертать на небе тело твое?
Но ведь небо меняет цвета.
Начертать на волнах лицо твое?
Но ведь убегает вода.
Написать имя на камне плит?
Но ведь холоден камень нефрит.
Нет, никак для тебя
обрата не найти,
лучше поглядеть на тебя, лучше к тебе прийти.
По информации Бурятского театра драмы
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Общество, Фото:
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