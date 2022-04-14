 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

Раскрыта мистификация Бурдрама

Раскрыта мистификация Бурдрама
Общество,  Фото:предоставлено Бурятским театром драмы
Секрет хранился больше года и немало удивил публику

Во время гастролей Бурятского драмтеатра в Закаменском районе оказался раскрыт один из секретов.

Как рассказала публике народная артистка Бурятии Надежда Мунконова, автором пьесы «Корея_03» (16+), скрывающимся под псевдонимом Улзы Улзытын, является Цыпилма Очирова, директор театра.

Надежда Мунконова таким образом развеяла интригу, которую заложил в своём выступлении перед спектаклем в Закаменском районном дворце культуры помощник художественного руководителя театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев. Открывая гастрольный тур, он объявил зрителям, что имя автора держится в секрете, но известно, что он родом из села Улекчин Закаменского района. А жители района являются прототипами некоторых героев пьесы, сюжет которой списан с реальных историй трудовых мигрантов в Южной Корее.

Сама автор пьесы Цыпилма Очирова с мужем также имеет опыт работы в этой стране, и описываемые в спектакле события знает не понаслышке.

Постановка «Корея_03» осуществлена в театре молодым режиссёром Сойжин Жамбаловой, имеет большой успех у зрителей, положительно отмечена театральными критиками. За два года спектакль был отобран в программу трёх всероссийских фестивалей: Промиграция, Золотая маска и Дальневосточный театральный фестиваль.

Творческий псевдоним Цыпилма Очирова взяла в ходе обучения в творческой лаборатории «Шэнэ буряад зужэг. Новая бурятская драма», проходившей в театре в течение трёх лет.

Үлзы Үлзытын - это своеобразный офоним, созвучный с фамилией мужа, племянника Дондока Улзытуева. Известный бурятский поэт также был связан с Закаменским районом Бурятии: был женат на Валентине Чимитовой-Улзытуевой, родом из села Сагаан Морин.

Есть стихи Дондока Улзытуева посвящённые любимой женщине:

На берегу речушки Белая Лошадь в маленькой больнице сельской ты молчишь и слушаешь клекот больного человечьего сердца.
А на меня весною повеяло - это «Танец огня» Равеля.
А за окнами плачет весна, каплют слезы с веток сирени...
Я вспоминаю твои глаза, задумчивые по-оленьи.
Твои руки - добрые, властные.
Твои губы - теплые, влажные.
Но надолго тебя не представишь - то появишься, то растаешь. Начертать на небе тело твое?
Но ведь небо меняет цвета.
Начертать на волнах лицо твое?
Но ведь убегает вода.
Написать имя на камне плит?
Но ведь холоден камень нефрит.
Нет, никак для тебя
обрата не найти,
лучше поглядеть на тебя, лучше к тебе прийти.


По информации Бурятского театра драмы

Бурятский театр драмы спектакль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По сёлам Бурятии ездят лесники с громкоговорителями
По сёлам Бурятии ездят лесники с громкоговорителями
Общество, 14.04.2022
Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
Раскрыта мистификация Бурдрама
Раскрыта мистификация Бурдрама
Общество, 14.04.2022
Секрет хранился больше года и немало удивил публику
В Бурятии сельские специалисты обучились на осеменаторов
В Бурятии сельские специалисты обучились на осеменаторов
Общество, 14.04.2022
Каждый участник самостоятельно провёл искусственное осеменение
В Улан-Удэ помыли площадь Советов
В Улан-Удэ помыли площадь Советов
Общество, 14.04.2022
На площади работала вакуумная подметально-уборочная машина
В Бурятии ветераны УФСИН выиграли грант
В Бурятии ветераны УФСИН выиграли грант
Общество, 14.04.2022
Средства пойдут на пошив бурятских национальных костюмов
Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества
Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 14.04.2022
Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине
В Улан-Удэ 15 апреля пройдут массовые проверки водителей
В Улан-Удэ 15 апреля пройдут массовые проверки водителей
Общество, 14.04.2022
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
Звезду Героя России вручили семье погибшего улан-удэнца Максима Концова
Звезду Героя России вручили семье погибшего улан-удэнца Максима Концова
Общество, 14.04.2022
У Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации, остались жена и дочери
Малыша из Бурятии с ожогом гортани прооперировали в Москве
Малыша из Бурятии с ожогом гортани прооперировали в Москве
Общество, 14.04.2022
Врачи дали возможность ребёнку самостоятельно питаться
В Забайкалье «Искандеры» нанесли учебные ракетные удары
В Забайкалье «Искандеры» нанесли учебные ракетные удары
Общество, 14.04.2022
Расчёты уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника
Именем героически погибшего на Украине офицера назовут улицу в Улан-Удэ
Именем героически погибшего на Украине офицера назовут улицу в Улан-Удэ
Общество, 14.04.2022
Улан-удэнец Максим Концов получил звание Героя России посмертно
В районах Бурятии спектакль о жизни в Корее идёт с аншлагом
В районах Бурятии спектакль о жизни в Корее идёт с аншлагом
Общество, 14.04.2022
Бурдрам гастролирует в Закаменском районе
В Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летний юбилей
В Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летний юбилей
Общество, 14.04.2022
В годы войны Ольга Семёновна, несмотря на то, что была ребёнком, тяжело трудилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^