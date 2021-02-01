В Улан-Удэ поставили спектакль о бурятских нелегалах в Корее

После затяжного периода, связанного с ковидными ограничениями, театры наконец распахнули свои двери в конце 2020 года и уже в этом году радуют зрителя своими премьерами. Бурятский театр драмы ранее представил спектакль «Дорж», в минувшие выходные - работу «Корея 03».
Спектакль создан в жанре вербатим: пьеса состоит из реальных историй бурятских нелегалов, которые жили и работали в Корее в разные периоды последних двух десятилетий. Пьеса пришлась как нельзя кстати – тема Кореи до сих пор остаётся актуальной, несмотря на пандемию. Многочисленные жители Бурятии в погоней за своей мечтой остались в Стране утренней свежести, не побоявшись «короны».
Режиссёр спектакля Сойжин Жамбалова в прямом эфире в Instagram с пользователями и каналом АТВ отметила, что документальность здесь не надо воспринимать как точный пересказ реальных событий.
- Когда мы говорим про какую-то документальность, вероятно, у людей, которые не ходят в театр, складывается немного ошибочное мнение о том, что что такое документальность, что такое вербатим в театре. В любом случае театр - это условное пространство, в котором есть некая цепочка, состоящая из символов, метафор. Любой документальный текст, каким бы он ни был наиреальнейшим, в театре обретает некий объём. И мы действительно общались с нашими знакомыми, друзьями, родственниками, которых, к сожалению, или, к радости, очень много – тех, у кого есть большой опыт, кто сейчас находится в Корее, кто ездил и уже вернулся. Благодаря этим людям, у нас создалась некая картина, впечатление про то, как живут и что за опыт проживают эти люди, - рассказала она.
Затем был составлен сценарный план. Каждый герой, история в спектакле – это в конечном итоге художественный образ.
- Это история, которая дальше собирается в некий всё равно художественный образ: это может быть собирательный образ, это может быть один образ, созданный от впечатлений Васи, Пети, Сережи и ещё кого-то. Дальше этот образ зарождается, развивается с каждой репетицией. И актеры такие же живые люди, которые этот образ примеряют на себя, добавляют что-то своё. В конечном счете возникает театральная система, когда эти два мира между собой сталкиваются – документальная реальность и театр, и здесь происходит очень важный синтез, ради которого мы и ходим в театр, - объяснила Сойжин Жамбалова.
В «Корее 03» затрагиваются очень много проблем: от осознания людьми своей Родины до их пороков, недостатков, которые ярко проявляются у них в другой стране, в других условиях.
- Это спектакль про некое понятие Родины, абстрактное в данный момент для молодого поколения - я говорю сейчас в том числе о себе. Для бурятского народа это очень сакральная вещь, изначально внутренне, на каком-то ментальном уровне. И поэтому это больше про поиск вот этой Родины в себе или себя в этой Родине, - говорит режиссёр.
И, конечно, это про поиски счастья – каждый герой едет в Южную Корею за заработком, руководствуясь своими мотивами: кто-то хочет помочь получить образование младшим сестрам и братьям, кто-то копит на свадьбу, кто-то устремляется за границу за лучшей жизнью. Узнать, удалось ли ухватить им птицу счастья за хвост, а также понять немного про себя, можно, посмотрев спектакль.