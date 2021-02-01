В Улан-Удэ поставили спектакль о бурятских нелегалах в Корее

- Это история, которая дальше собирается в некий всё равно художественный образ: это может быть собирательный образ, это может быть один образ, созданный от впечатлений Васи, Пети, Сережи и ещё кого-то. Дальше этот образ зарождается, развивается с каждой репетицией. И актеры такие же живые люди, которые этот образ примеряют на себя, добавляют что-то своё. В конечном счете возникает театральная система, когда эти два мира между собой сталкиваются – документальная реальность и театр, и здесь происходит очень важный синтез, ради которого мы и ходим в театр, - объяснила Сойжин Жамбалова.





