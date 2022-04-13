В Джидинском районе Бурятии открыли вторую за утро амбулаторию

Здесь будут работать фельдшер, акушерка и зубной врач
В селе Нижний Бургалтай Джидинского района Бурятии открыли новое модульное здание врачебной амбулатории. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится с рабочим визитом в районе.
Площадь амбулатории – 130 кв.м. Для пациентов доступен приём фельдшера, акушерки, зубного врача.
В помещении дневного стационара функционируют пять коек.
- Объект оснащён всем необходимым и современным оборудованием, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим утром также состоялась церемония открытия врачебной амбулатории в селе Нижний Торей
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