Улан-удэнцы заявляют, что видели в центре города детёныша ондатры









Другие же выдвинули мнение, что это вовсе не ондатра, а крыса: «Это крыса», «Умная крыса, у меня есть такой, домашний», «А может, это крыса?», «Похож на крысу», «Крыс не видели? Гонят прямо на трассу», «Это крыса».



Единственный подписчик усомнился, что это действительно крыса, поскольку удивился размерам зверька: «У нас водятся такие большие крысы???».



Видео набирает популярность и за ночь его просмотрело почти 24 тысячи пользователей.



В центре Улан-Удэ горожане вчера заметили зверька, похоже на детёныша ондатры. Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ в Instagram. Подписчики гадают, как он оказался посреди жилых домов.- Благодаря неравнодушным жителям спасли малыша ондатры. Как он оказался в центре города?! - так подписали видео.В комментариях многие предположили зверёк домашний. К такому выводу люди пришли, потому что он упитанный и не боится людей: «Дом потерял, бедолага», «Может домашний зверёк?», «Дикая при людях не стоит», «Бедняжечка», «Малыш ондатры», «Домашний».