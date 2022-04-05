Сезон активности клещей уже начался, но укусов нет
По данным на 4 апреля, в Бурятии по поводу укусов клещей ещё никто не обращался в больницы. При этом сезон активности клещей уже начался.
В этом году запланировано провести противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади 2800 га.
Запланировано привить от клещевого энцефалита 86,3 тыс. человек. По данным на 4 апреля привито 12,3 тыс. человек, в том числе 9 250 детей. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Специалисты отмечают, что профилактические прививки являются наиболее надёжным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки можно ставить течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в природные очаги.
Клещи пока не атакуют жителей Бурятии
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