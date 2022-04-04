Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада









Работы будут продолжены и в дневное время. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и вести автомобили со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия.



Информацию о необходимости уборки городских улиц горожан просят сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.



Как сообщал «Байкал-Daily», также

Работы будут продолжены и в дневное время. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и вести автомобили со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия.Информацию о необходимости уборки городских улиц горожан просят сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за снегопада закрыт аэропорт «Байкал» . Предположительно, самолёты начнут принимать в 9:00.

С трёх часов ночи в Улан-Удэ непрерывно шёл снег. Сотрудники комбината по благоустройству были наготове и оперативно направили все ресурсы для расчистки и подсыпки городских дорог для обеспечения безопасного движения горожан.- Работы не прекращались ни на минуту. С трёх часов на городских дорогах работали четыре трактор-щётки, очищая проезжие от выпавшего снега. Также 19 единиц пескоразбрасывающих машин всю ночь непрерывно посыпали дороги, устраняя скользкие участки. Отметим, большую трудность создавал непрекращающийся снег, который постоянно застилал снегом подсыпанные дороги, в связи с чем, водители техники за ночь посыпали один участок по несколько раз. Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра, - сообщили в пресс-службе мэрии.В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.