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В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19

В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ситуация с коронавирусом в республике заметно улучшилась в последнее время

В Бурятии второй день подряд выявляют менее 80 новых больных коронавирусом. Накануне ковид подтвердили у 78 человек.

Позавчера же суточный прирост был 76 человек. Ещё днём ранее было зафиксировано минимальное значение аж с мая 2021 года – всего 61 заразившийся. Ситуация с заболеваемостью заметно улучшилась как раз в последние дни.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 134 385 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (59 460) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2964 больных коронавирусом.

Накануне, 30 марта, в Бурятии не зафиксировано ни одной смерти среди больных ковидом. Это происходит довольно редко: прежде такое было 18 марта, до этого 29 января, а до этого и вовсе ещё в мае 2021 года.

Сейчас в стационарах лечатся 319 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных больных стало меньше на пять человек.

В отделениях реанимации лежат 64 человека, в том числе на ИВЛ – 19.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 759 жителей Бурятии (на 80 меньше, чем днём ранее).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стало намного меньше общественных мест, где всё ещё сохраняется масочный режим. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Требование о ношении масок сохранилось лишь для социальных, медицинских организаций, а также театров и кинотеатров. Помимо этого, родители должны приходить за детьми в детсады также в масках.

30 марта открылась сухопутная граница между Монголией и Бурятией. Теперь через МАПП Кяхта можно ездить на автомобилях и автобусах. 
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