Ношение масок в общественном транспорте и ряде других мест больше не требуется
В Бурятии стало намного меньше общественных мест, где всё ещё сохраняется масочный режим. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Обязательное ношение масок остаётся в социальных, медицинских организациях, а также в театрах и кинотеатрах. Помимо этого, родители должны приходить за детьми в детсады также в масках.
Носить маски в магазинах, торговых центрах или в маршрутках больше не обязательно, следует из текста указа.
«По 30 апреля 2022 года включительно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении: кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Бурятии; медицинских организаций; организаций социального обслуживания стационарного типа; образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций», - говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Отметим, регионы постепенно полностью отказываются от масочного режима, на днях решение приняли, например, в Курской области.
За время пандемии в Бурятии было время, когда ношение масок было обязательным даже на улице. За этим следили специальные мобильные группы, в составе которых были в том числе полицейские. Сейчас всё это, как и другие ограничительные меры, окончательно уходят в прошлое.
Масочный режим в Бурятии отменили почти везде
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