Представительница команды стала самым ценным игроком соревнований
26 марта в Иркутске состоялся женский турнир по баскетболу «IrkBasket Woman's Cup». В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Братска, Слюдянки и Иркутска.
Женская сборная Бурятского госуниверситета по баскетболу заняла на турнире первое место. Самым ценным игроком турнира признана Софья Рогачёва (играющий тренер). Лучшим центровым - Валерия Цимерман. Об этом сообщает спортивный клуб БГУ «Байкальские волки».
Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске
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