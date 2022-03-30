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Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске

Баскетболистки Бурятии выиграли турнир в Иркутске
Общество,  Фото:СК БГУ «Байкальские волки»
Представительница команды стала самым ценным игроком соревнований

26 марта в Иркутске состоялся женский турнир по баскетболу «IrkBasket Woman's Cup». В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Братска, Слюдянки и Иркутска.

Женская сборная Бурятского госуниверситета по баскетболу заняла на турнире первое место. Самым ценным игроком турнира признана Софья Рогачёва (играющий тренер). Лучшим центровым - Валерия Цимерман. Об этом сообщает спортивный клуб БГУ «Байкальские волки».
баскетбол спорт Бурятия турнир Иркутск вузы

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